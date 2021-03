Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo: guanti di sfida e crisi

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 24 marzo

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio ad un passo dalla nuova registrazione del secondo serale e questo significa che i ragazzi saranno ancora alle prese con le prove che devono affrontare e che gli verranno assegnate per la nuova sfida. Al momento non sappiamo ancora se ci sarà un’altra doppia eliminazione ma sicuramente i ragazzi in bilico sono davvero tanti ed è per questo che in questi ultimi giorni i professori hanno molto interagito con loro per arrivare preparati al meglio ad un nuovo scontro tra le tre squadre. I più agguerriti sono ancora Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ma sicuramente Lorella Cuccarini ed Arisa non sono pronte a perdere altri pezzi anche se la possibilità c’è e la conoscono molto bene.

AMICI 2021, ED.20/ Diretta puntata oggi, 23 marzo: Deddy e Leonardo in crisi...

Cosa andrà in scena nel doppio pomeridiano di oggi?

I fan di Amici 2021 sperano di vedere in onda oggi, su Canale5 o Italia1, anche un piccolo spezzone di quello che è andato in scena nello speciale destinato ad Amazon ovvero l’incontro di Michele Bravi con i ragazzi e, in particolare, la coreografia di Samuele sulle note del cantante. I due hanno commosso il pubblico tanto da finire in tendenza ieri pomeriggio su Twitter, è mai possibile che non vi sia traccia dell’incontro nei pomeridiani di oggi di Amici 2021? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando il programma tornerà in onda tra liti e scontri tra i ragazzi non solo in sala ma anche in casetta dove la temperatura è ormai alle stelle. Come andrà a finire per alcuni di loro già domani pomeriggio in registrazione?

