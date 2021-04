Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Aka festeggia, Samuele..

Amici 2021 ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 26 aprile

Amici 2021 riparte per un’altra settimana insieme, una delle ultime. Il cerchio si stringe intorno ai ragazzi e dopo l’eliminazione di Raffaele Renda di sabato scorso, si tornerà a parlare proprio del serale e dei saluti al bel cantante. Sabato lo abbiamo lasciato chiuso nella stanza con l’altro a rischio, Deddy, e oggi assisteremo al resto dei saluti per poi entrare nel vivo del prossimo serale di Amici 2021 in onda sabato pronto a spianare la strada verso il gran finale. Il primo pomeridiano in onda sarà come sempre quello delle 16.10 circa su Canale5 e, subito a seguire, andrà in onda quello delle 19.00 su Italia1 sarà a quel punto che si alzerà il velo sul prossimo serale con i primi guanti di sfida ma anche con i primi commenti relativi alle loro ultime performance.

Martina Miliddi "Flirt con Stefano De Martino? Aiuto!"/ Dopo Amici: "Non capisco.."

Samuela Barbetta in crisi dopo il giudizio di sabato?

Se da una parte abbiamo Samuele Barbetta che sicuramente rientrerà in casetta disperato dopo i commenti dei giudici e il rischio eliminazione, dall’atra abbiamo Aka7even. Per il cantante di Anna Pettinelli le cose iniziano a girare bene e sicuramente sentiremo ancora parlare di lui in questi giorni, forte del disco d’oro ma anche dei commenti che sono arrivati in puntata sabato scorso insieme alla loro prima vittoria. Dall’altro lato, invece, sentiremo ancora parlare proprio di Deddy che continua a spuntarla in tutti i ballottaggi e, forte di questo ennesimo successo, si prepara ad un’altra settimana in cui imparare qualcosa di più. Cosa ne sarà poi dei professori e dei loro scontri a distanza? Chi finirà allo scontro sabato prossimo e quali saranno le loro prove?

LEGGI ANCHE:

Eliminato Amici 2021 Serale e pagelle/ Alessandro vera star, Samuele in salitaAmici 2021, Tancredi "figlio di mio padre e delle mie scelte"/ Chi è? Alberto Rajnoldi dedica e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA