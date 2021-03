Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 26 marzo: Raffaele in bilico?

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 26 marzo

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio per l’ultima occasione di pomeridiano visto che quello del sabato non andrà più in onda lasciando spazio al solo serale. Le anticipazioni della puntata di sabato hanno già rivelato molto di quello che vedremo domani sera ma, fino a quel momento, avremo a che fare proprio con i due pomeridiani in onda oggi e in cui sentiremo ancora parlare delle sfide che ci attendono tra guanti di sfida e polemiche. Per tutta la settimana ci sono state Martina e Rosa sotto la lente per via del pensiero che ha di loro Alessandra Celentano ma oggi si potrebbe tornare a parlare di canto quando sarà Raffaele a finire sotto la lente da parte di Rudy Zerbi sicuro ancora di poter vincere contro di lui mettendolo con le spalle al muro.

Amici 2021 Serale, eliminato/ Anticipazioni registrazione 27 marzo: Zerbi in crisi!

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano agguerriti ma…

Il cantante ha già rischiato di essere eliminato la scorsa puntata di Amici 2021 ma come andrà per lui questa volta? Amici 2021 tornerà in onda prima su Canale5 e poi su Italia1 per rivelare quelli che saranno gli ultimi momenti di alcuni ragazzi nella casetta proprio perché nel nuovo serale ci sarà un’altra doppia eliminazione e questo significa che molti di loro dovranno salutarsi perdendo una persona importante, almeno in questo percorso. Rimangono sullo sfondo le storie d’amore di Amici 2021 e anche le discussioni tra i professori che continuano ad infiammare anche il prime time. Cosa ne sarà delle decisioni di Lorella Cuccarini quando arriverà il momento di fare i conti con Alessandra Celentano e la sua furia e cos’altro vedremo nel pomeriggio di oggi e che anticiperà la puntata di domani? I fan chiedono a gran voce i giochi relativi ai nomi degli ospiti della serata, saranno accontentati nel daytime?

