Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 27 aprile: Deddy in crisi?

Ed eccoci pronti di nuovo a seguire il doppio pomeridiano di Amici 2021, quello in onda alle 16.10 su Canale5 e poi quello delle 19.00 su Italia1. Proprio nella giornata di ieri ha preso il via questa nuova settimana che accompagnerà i ragazzi fino al serale di sabato, che ufficiosamente sarà registrato già giovedì pomeriggio, e che segnerà il loro giro di boa ad un passo dal gran finale e delle ultime sfide. Le temperature salgono e mentre i cantanti si ritrovano a fare già i conti con solo con l’apprezzamento dei giudici del programma ma anche con quello del pubblico che compra i loro dischi e che ha permesso a Sangiovanni prima e a Aka7even dopo di festeggiare i loro primi risultati. Dall’altra parte abbiamo i ballerini pronti per i nuovi guanti di sfida e per nuove polemiche visto che il volere dei professori spesso li mette in crisi come è successo ieri.

Deddy in crisi per via dei no dei giudici?

Le squadre di Amici 2021 iniziano a sentire il peso di quello che succederà e, in particolare, uno tra i più sofferenti sembra essere Deddy. A differenza dei suoi compagnia, Tancredi a parte, non ha ancora ricevuto quello che possiamo definire il benestare del pubblico e anche i giudici non aiutano visto che il cantante spesso perde e finisce in ballottaggio rischiando di andare a casa, e a lunga questo sfianca anche quando si tratta del cantante che ha deciso di apprezzare ogni momento nella scuola. Cosa vedremo quindi oggi pomeriggio e come andranno le cose per lui quando si stringerà il cerchio e si dovrà di nuovo dire addio ad una serie di momenti e di lezioni per via della possibile eliminazione? E’ lui la vittima designata di questo prossimo serale in onda sabato?

