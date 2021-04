Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: Zerbi e Arisa allo scontro?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 28 aprile

Amici 2021 torna in onda anche oggi pomeriggio con un altro doppio pomeridiano che, di fatto, per tutti noi è l’ultimo della settimana visto che domani pomeriggio le anticipazioni del serale in onda sabato sveleranno le prove, le manche e anche il possibile eliminato di questa settimana. Ancora una volta toccherà ai ragazzi mettersi in gioco in casetta ascoltando quelle che sono le prove della puntata e quelli che sono i guanti di sfida ma, fino a quel momento, dobbiamo sintonizzarci su Canale5 alle 16.10 circa e alle 19.00 poi su Italia1, sperando di capire chi avrà le prove più dure e chi riuscirà ad andare oltre in questo difficile giro di boa. Non mancheranno i colpi di scena nemmeno tra gli insegnanti di Amici 2021.

DAVIDE FLAUTO/ L'ex allievo di Amici minaccia il suicidio su Facebook? Una frase spaventa i fan, ma...

Arisa e Rudy Zerbi allo scontro

Ancora una volta i professori dei cantanti e dei ballerini si daranno allo scontro e agli scherzi con buona pace del pubblico di Amici 2021 pronto a scommettere che tra Rudy Zerbi e Arisa ci saranno di nuovo fuoco e fiamme. I loro cantanti continuano a darsele di santa ragione sul palco anche se proprio Arisa sabato scorso ha dovuto rinunciare a Raffaele e rischia seriamente di perdere un altro dei suoi ragazzi visto che Sangiovanni è sicuramente intoccabile e anche Deddy riesce sempre a cavarsela, cosa succederà quindi nel prossimo serale? A finire nel mirino saranno anche i ballerini alle prese con una mancata eliminazione sabato scorso, toccherà ad uno di loro lasciare la scuola?

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata 27 aprile: sfida per Samuele, Alessandro e...Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata 26 aprile: sfida tra tutti i cantanti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA