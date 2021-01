Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 28 gennaio: chi lascerà la scuola?

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 28 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 e Italia1 con un doppio appuntamento in vista della registrazione di domani pomeriggio. Il talent di Maria de Filippi sta entrando nel vivo e mentre Mediaset ha confermato il serale già in primavera, in classe ci sono ancora molti ragazzi in bilico e che saranno costretti sabato ad affrontare nuove sfide rischiando di perdere il loro banco. Evandro sarà in sfida con Tancredi, cantante notato da Arisa, e lo stesso succederà ad Arianna. Ancora non abbiamo avuto notizie su quello che sarà il futuro di Esa. Nella puntata di sabato scorso il cantante è finito nei guai proprio per via di Rudy Zerbi che continua a bocciarlo mettendo in discussione la sua felpa e il suo banco. Toccherà anche a lui finire in sfida sabato pomeriggio oppure no? Le risposte arriveranno solo nel pomeridiano di oggi in cui continueremo a seguire i ragazzi in sala ma anche dietro le quinte del programma, nella casona.

Rosa e Martina di nuovo in discussione?

Amici 2021 riparte quindi dalla preparazione di un nuovo pomeridiano, l’ultimo per questo mese di gennaio, lo stesso che potrebbe mettere a rischio anche altri ragazzi. Spesso e volentieri sono finite nel mirino e sotto accusa anche Rosa e Martina. La prima non è ben voluta da Alessandra Celentano mentre la seconda ha subito una serie di critiche per via della sua esibizioni musical a metà visto che la canzone è stata registrata in sala e quindi si è esibita in playback. Siamo sicuri che Lorella Cuccarini ci riproverà e questa volta la ballerina sarda potrebbe davvero dover cantare dal vivo per la gioia della Celentano. Sarà davvero questa la strada giusta per Martina?



