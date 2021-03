Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Ermal Meta e Leonardo…

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 29 marzo

Leonardo eliminato ad Amici 2021 e lacrime in casetta per il saluto ad un ragazzo di cuore che ha difeso a spada tratta Enula e che spesso ha consolato Aka7even nei suoi momenti di delusione e lacrime per via del comportamento di Martina. Lo stesso ha avuto modo di fare coming out nel programma nello speciale Amazon ma adesso ha dvuto lasciare la scuola con grande dispiacere da parte di tutti e, soprattutto, del suo mentore Ermal Meta che sui social ha detto la sua a riguardo parlando del cantante come del più bravo nella scuola, senza dubbio. Cosa succederà oggi pomeriggio? Dopo il serale i ragazzi sono tornati in casetta e hanno avuto modo e tempo di confrontarsi su quello che è successo non senza polemiche soprattutto per gli attriti che spesso si creano per colpa dei professori e, in particolare, di Zerbi e della Celentano.

Martina e Rosa ancora salve ad Amici 2021 ma..

Martina e Rosa ad Amici 2021 sono ancora salve e adesso si preparano al giro di boa, quello che proprio sabato prossimo, nel corso del terzo serale, potrebbe segnare la loro uscita di scena. Le due ballerine sono spesso sotto accusa nel programma e anche sabato è successo lo stesso per via di Alessandra Celentano che le ha prese di mira per via delle loro scarse capacità, almeno a suo dire. Una ha mostrato fisico e capelli, l’altra invece non riesce a portare a termine la sua coreografia visto che alla fine la Cuccarini l’ha dovuta modificare. Cosa ne sarà quindi di loro adesso? Sicuramente i colpi di scena non mancheranno.

