Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 3 marzo: Tancredi in bilico

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 3 marzo

Amici 2021 si avvicina a grandi passi verso la fase serale e questo significa che i ragazzi finiranno ancora sotto la lente questa settimana perché i professori hanno bisogno di capire chi deve arrivare al serale e chi, invece, dovrà fermarsi alle porte dell’olimpo e di un palco importante come quello del prime time di Canale5. In bilico ancora ce ne sono tanti, sia ballerini che cantanti e, in particolare, proprio in quest’ultima categoria siamo che sia Tancredi quello a soffrire un po’ di più. Le cose per lui non si mettono bene visto che continua ad essere ultimo, o quasi, in qualsiasi classifica dei singoli venga stilata e anche ieri pomeriggio con J-Ax le cose non sono andate meglio visto che in coda ci è rimasto lui insieme ad Ibla. Dall’altro lato, invece, abbiamo ancora Martina.

Martina e Tancredi a rischio ad Amici 2021?

La ballerina stenta a decollare e non si capisce come mai sia arrivato questo blocco che la sua insegnante Lorella Cuccarini ha spinto a risolvere diventando donna e affrontando i suoi problemi. Sarà davvero così semplice per lei andare oltre e dimenticare quello che è successo in queste due settimane. Questa sorta di stop può portarla verso al crescita o, addirittura verso l’addio al programma. Al momento non sappiamo ancora quello che succederà nella puntata di oggi di Amici 2021, in onda prima su Canale5 e poi su Italia1, ma quello che è certo è che non mancheranno le questioni di cuore. Quest’anno le coppiette la stanno facendo da padrone per via delle telecamere e della vita in casetta, cosa cambierà per i protagonisti di queste piccole cotte? Lo scopriremo solo nel pomeriggio mentre i ragazzi si preparano al nuovo pomeridiano che sarà registrato venerdì pomeriggio.



