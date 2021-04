Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Aka sotto accusa?

Amici 2021 ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 30 aprile

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con un doppio pomeridiano, uno in onda alle 16.10 circa e uno alle 19.00. Cosa vedremo? Al momento sembra proprio che le cose non si mettano bene con i protagonisti he dovranno affrontare un ultimo serale prima del giro di boa di sabato 8 maggio, ma cosa ne sarà di loro e chi rischia di uscire? A finire nel mirino dei protagonisti sembra essere ancora Aka7even. Il cantante nei giorni scorsi è finito nel mirino di Zerbi che gli accusa di non saper scrivere e di non saper fare musica perché inespressivo ma le cose sono destinate ancora a cambiare per lui questo pomeriggio visto che Anna Pettinelli non vuole mollare la presa soprattutto adesso che ha ottenuto i primi risultati sabato scorso, con la prima vittoria.

Aka7even a rischio eliminazione?

Il suo singolo vola altro e anche lui ha avuto modo di festeggiare ma siamo sicuri che Aka7even ad Amici 2021 rischi ancora grosso anche se le anticipazioni del serale di sabato prossimo, ovvero domani, parlano dei ballerini allo scontro. Sullo sfondo rimangono le ultime assegnazioni e le ultime prove non solo per Aka7even ma anche per Deddy da sempre in bilico e spesso a rischio eliminazione salvo poi essere salvato. Come finirà per i due cantanti domani sera e cosa succederà oggi pomeriggio? Lo scopriremo solo tra qualche ora su Canale5. Il resto invece andrà in scena domani sera con il serale di Amici 2021 ad un passo dalla semifinale.

