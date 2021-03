Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 30 marzo: Arisa e Zerbi allo scontro?

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 30 marzo

Amici 2021 continua ad andare in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e Italia1 con i daytime che spianano la strada al prossimo serale che, salvo cambiamenti, sarà registrato giovedì sera. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno Martina e Rosa. Ieri pomeriggio non c’è stato modo di parlare delle due ballerine che si sono salvate nel secondo serale sabato sconvolgendo il popolo dei social che ha dovuto dire addio a Leonardo con tutte le lacrime del caso. Proprio ieri lui e Giulia si sono salutati e abbracciati al cospetto del pubblico che ha mandato in orbita il programma anche sui social ma il tasto dolente rimane: davvero Martina e Rosa hanno modo e il valore di rimanere ancora in prima serata per giocarsi il tutto per tutto per prendere parte alla fase finale del programma?

Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa di Amici 2021/ "Celentano esagera, la bullizza"

Arisa e Zerbi allo scontro per i loro cantanti?

Dall’altro lato, dopo lo scherzo di Lorella Cuccarini ieri ai danni di Alessandra Celentano, ad Amici 2021 si tornerà a parlare di cantanti e, in particolare, dello scontro continuo tra Arisa e Rudy Zerbi. I due continuano a punzecchiarsi a colpi di sfide e il fatto che Zerbi abbia perso Leonardo è ancora una ferita aperta che potrebbe portare ad interessanti risvolti nel nuovo daytime del programma. Ciliegina sulla torta è stata la reazione di Aka7even che non ha gradito il modo di fare e di giocare di Anna Pettinelli che lo ha schierato con il suo inedito mettendo a rischio la sua permanenza nella scuola. I due avranno modo di chiarirsi e parlare di quello che è successo nella puntata di oggi e prima del prossimo serale?

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021ED.20/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Cuccarini, scherzo alla Celentano!Ermal Meta a Leonardo Lamacchia: "Eri il più bravo ad Amici"/ Lui: "Sei speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA