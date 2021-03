Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 31 marzo: Tommaso cambia tutto!

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 31 marzo

Tommaso è pronto a mollare Alessandra Celentano a serale già iniziato? Amici 2021 prende il via tra poco prima su Canale5 e poi su Italia1 e i fan si chiedono già quale sarà la decisione del ballerino ad un passo dalla nuova registrazione che andrà in scena l’1 pomeriggio. Il ballerino ci ha pensato tanto a quello che è successo nel serale scorso e così ha deciso di incontrare la sua maestra e parlare di lei su quello che ha visto parlando di Rosa come di una ballerina e facendo così infuriare la Celentano che pensa che loro due siano su due onde diverse invitandolo poi a scegliere di mollare tutto se vuole coreografie firmate da altri, perché la sua è danza e lui sabato ha ballato a differenza di altri. Cosa deciderà di fare quindi Tommaso oggi pomeriggio? Confermerà il suo interesse per la prof oppure mollerà la sua squadra?

Raffaele pronto a conquistare il terzo serale

Dall’altro lato abbiamo guanti di sfida e nuove liti all’orizzonte. Dopo il giochetto delle insegnanti di ballo ad Amici 2021, per i ragazzi è arrivato il momento di parlare ancora di canzoni. Dopo l’eliminazione di Leonardo e la quasi eliminazione di Aka7even in molti sono convinti che sia arrivato il momento di rivedere alcune cose nel programma e nelle loro priorità. Alcuni sono pronti a conquistare il serale, proprio come Raffaele che, da quasi escluso sin dalla prima puntata adesso è attraversato da un’energia nuova, forse è arrivato il momento della svolta per lui? Si parlerà delle sue prestazioni di sabato prossimo oggi nel pomeridiano di Amici 2021?

