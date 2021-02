Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio: Aka7even in crisi!

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con un altro doppio pomeridiano destinato a far discutere. I fan del programma non sanno più ormai se alla sera va in scena Uomini e donne, il Grande Fratello o Amici visto che le questioni sentimentali hanno preso il sopravvento. Anche ieri, dopo una serie di puntate dedicate al pomeridiano di sabato e al ritorno in sala, si è parlato della famosa liason tra Martina e Aka7even. Dopo un primo avvicinamento, i due alla fine si sono detti addio e tutto per via di Raffaele. La ballerina sarda, che sta preparando il suo pezzo musical per sabato pomeriggio, ha perso la testa per il cantante a discapito di Aka7even che ieri si è sciolto in lacrime consolato da Giulia. Anche questo pomeriggio andranno in scena questioni di cuore o avremo modo di assistere a nuovi scontri tra professori e alunni come quello di Esa e la Pettinelli ieri pomeriggio?

Aka7even in crisi per via di Martina

Chi non si è ancora vista in scena è proprio Arisa, protagonista di questo inizio di edizione di Amici 2021. La cantante è a lavoro sul suo disco e sul suo prossimo impegno che potrebbero portarla lontano dal palco del talent show di Maria De Filippi ma, fino ad allora, avrà modo di occuparsi dei suoi cantanti, vecchi e nuovi, e proporre magari nuove sfide cercando di colpire Rudy Zerbi proprio come lui ha fatto con lei e con Arianna. Ciliegina sulla torta sarà la prossima registrazione che potrebbe mettere fine o inizio a nuove carriere di ballerini e cantanti pronti a calcare un palco come quello di Amici. Cosa succederà e cosa vedremo? L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio prima alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1.



