Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 4 maggio: Tancredi e Deddy in crisi?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 4 maggio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di Giulia Stabile soprattutto adesso che Alessandra Celentano ha deciso di metterla in mezzo. La maestra ha confermato la versatilità della ballerina ma anche il fatto che non si è mai esibita nel classico e proprio per questo ha deciso di lanciare un guanto di sfida con una coreografia di neoclassico che sicuramente lei saprà ballare senza difficoltà visto che in passato ha studiato danza classica per molto tempo. La notizia è arrivata in casetta ieri e oggi Giulia inizierà a studiare la coreografia per prepararsi al meglio per la semifinale che la vedrà allo scontro con Serena e Alessandro, i due ballerini rimasti dopo l’eliminazione di Samuele di sabato scorso.

Anna Pettinelli "Aka7even ciuccio e presuntuoso"/ Ad Amici 2021 è scontro!

Tancredi e Deddy in crisi ad Amici 2021?

E i cantanti di Amici 2021? Sullo sfondo rimangono proprio Deddy e Tancredi. I due sono sempre sul filo del rasoio e ad un passo dall’eliminazione e anche in questi giorni loro due hanno evidenziato il fatto che non hanno davvero conquistato tutti con i loro singoli e che spesso i giudici sono contro di loro, almeno quando è il momento di mettere i voti e premiare i ragazzi, forse per loro è arrivato il momento di uscire di scena lasciando il posto a Sangiovanni e Aka7even, i preferiti dal pubblico e dai giudici. Per loro la semifinale sarà l’ultima puntata o ci sarà un colpo di scena finale? Lo scopriremo solo seguendo gli ultimi pomeridiani in onda su Canale5 e Italia1 anche oggi.

