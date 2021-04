Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Tommaso potrà rientrare?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 6 aprile

Dopo la pausa di ieri, Amici 2021 si prepara a tornare in onda oggi pomeriggio, alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1. Questa in onda oggi sarà la prima puntata dopo la doppia eliminazione di sabato e le lacrime che i ragazzi hanno versato per Tommaso, che così potrà riunirsi all’amico Leonardo, e per Rosa d Grazia. I due ballerini sono stati eliminati e hanno lasciato la scuola mentre oggi i loro compagni riprenderanno la corsa che li porterà dritto dritto verso il nuovo pomeridiano che sarà registrato giovedì pomeriggio. Sono in molti quelli che in queste ore si sono lasciati andare sui social chiedendo a gran voce il ritorno del ballerino, è possibile che più avanti nel programma, come è già successo in passato, sarà possibile ripescare uno degli eliminati? Questa volta è il Covid a mettere il bastone tra le ruote a questo tipo di cose quindi la risposta per Tommaso ormai sembra essere definitiva.

Nuovo scontro tra professori ad Amici 2021

Intanto, sullo sfondo rimangono le prove e i guanti di sfida. I ragazzi di Amici 2021 oggi conosceranno le prove che affronteranno nel nuovo serale, il quarto di questa edizione numero 20, in cui i professori continueranno a mettere uno contro l’altro i ragazzi a colpi di coreografie, più o meno consone al loro modo di essere, e anche di musiche e di cover. Cosa ne sarà poi dello scontro tra professori? La diatriba tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano continua così come quella tra Arisa e Rudy Zerbi. Proprio la prima ha messo a segno un paio di colpi niente male nella puntata scorsa, Zerbi si vendicherà?

