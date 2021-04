Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Aka7even abbandona?

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 7 aprile

Siamo ad un passo dal nuovo pomeridiano di Amici 2021 ma gli occhi di tutti sono puntati al serale che andrà in scena domani pomeriggio con una nuova registrazione che andrà in onda poi sabato sera, chi sarà l’eliminato questa volta e chi lascerà la scuola nel finale quando tutti rientreranno in casetta per il responso? Sono molti quelli che pensano che possa toccare a Martina dopo quello che è successo a Rosa ma, nella casetta, c’è ancora qualcuno che continua a sentirsi in affanno e che, addirittura, potrebbe lasciare la scuola di sua spontanea volontà, ma di chi stiamo parlando? A destare preoccupazione è proprio Aka7even. Il bel cantante di Anna Pettinelli ha già subito una sfuriata la scorsa settimana e rischia di finire al patibolo questa perché lui stesso si è sfogato con i suoi compagni di avventura dicendosi scarso “il più scarso di tutti”.

Aka7even lascia Amici 2021?

Aka7even è convinto che perdere tutte le sfide ad Amici 2021 significa solo una cosa ovvero che non è forte e che è il più scarso di tutti ed è per questo che si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un suo possibile addio al programma ancora prima che arrivi l’eliminazione ufficiale. Siamo sicuri che toccherà ad Anna Pettinelli prendere in mano la situazione in queste ore e nei nuovi daytime di Amici proprio per cercare di riportare il suo cantante sulla retta via magari incanalando delusione ed energia nel canto e nella sua musica. Ma sarà davvero così facile? Sullo sfondo rimane Martina convinta che per lei arriverà una coreografia di neo classico, che guanto di sfida ci sarà?

