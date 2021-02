Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 8 febbraio: Leonardo eliminato?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 8 febbraio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio portando sullo schermo, prima su Canale5 e poi su Italia1, il resto del pomeridiano di sabato che ancora non abbiamo visto. Evandro è stato eliminato, alcuni ragazzi si sono esibiti mentre altri dovranno ancora farlo ma non tutti otterranno l’esito positivo che meritano o che sperano tanto che le anticipazioni di oggi rivelano che ci sarà ancora qualcuno che avrà modo di soffrire e di temere il peggio e che questa persona è Leonardo Lamacchia. Il cantante è entrato nella scuola contento per questa occasione e per questo percorso ma qualcosa si è rotto strada facendo prima per la questione del singolo, poi per le discussioni in casa con Arianna fino ad oggi quando lo vedremo rischiare grosso. Il cantante ha vinto la prova TIM questa settimana e quindi si è esibito due volte ma se la prima è andata in scena proprio sabato, l’altra la vedremo solo oggi.

Leonardo eliminato per volere di Rudy Zerbi

Nel daytime di questo pomeriggio di Amici 2021 assisteremo all’esibizione di Leonardo per la conferma della felpa invece andrà in onda nel daytime di lunedì. A quel punto Rudy infatti non sarà convinto della sua esibizione e deciderà di sospendergli la maglia e questo significa che c’è davvero il rischio che il cantante sabato pomeriggio possa uscire. Intanto, anche i professori avranno modo di discutere su quello che è successo e tutto perché Leonardo lamenterà il fatto di avere sempre assegnazioni con canzoni che non hanno molto a che vedere con il suo mondo. Cosa succederà questa volta? Sembra che dovremo attendere un po’ prima di avere risposte in questo senso, questo è sicuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA