Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 8 marzo: chi arriverà al serale?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 8 marzo

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Amici 2021 in quella che potrebbe essere la settimana decisiva per molti dei ragazzi ancora in gioco in vista dell’arrivo della fase serale. Al momento sembra che dovremo attendere la seconda parte del mese, o magari l’ultima, per conoscere chi approderà al serale e gustarci la prima puntata ma già sabato pomeriggio è successo di tutto con i ragazzi pronti ad andare incontro al proprio destino portando a casa la felpa dorata del serale. A parte la lunga polemica legate alle classifiche messe insieme dagli ‘esperti’ ma esterni al programma, sembra che alla fine i professori abbiano trovato il modo di mettere tutto insieme facendo la media dei giudizi che sono arrivati in questa settimana e permettendo l’accesso al serale a diversi di loro.

Chi arriverà al serale di Amici 2021?

Ma cosa succederà adesso? Amici 2021 torna in onda oggi, 8 marzo, sia su Amazon per lo speciale giornaliero, sia su Italia1 e Canale5 per i consueti appuntamenti pomeridiani che ci porteranno a quanto è accaduto sabato e quello che non è ancora andato in onda. A dire la sua oggi sarà Giuliano Peparini chiamato in studio per vedere e giudicare i ragazzi e comunicare che non sarà al serale perché un po’ scarico dopo le tre edizioni di seguito che lo hanno visto protagonista. Le anticipazioni di oggi rivelano che ci saranno i ballerini sotto osservazioni ovvero Alessandro, Martina, Samuele, Tommaso, Rosa, Giulia e Serena e che, dopo averli visiti esibirsi, verranno a galla ben due nomi da mandare al serale, in particolare, un uomo e una donna, a chi toccherà?



