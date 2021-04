Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 9 aprile: Rudy Zerbi Vs Aka?

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 9 aprile

Aka7even è finito in crisi per via di Anna Pettinelli che ieri è arrivata in suo soccorso ad Amici 2021 ballando e caricandolo a palla per il suo brano e la sua prossima sfida ma, a quanto pare, le anticipazioni rivelano che anche questa volta questo non basterà. Il cantante è convinto di essere il più debole di quelli arrivati al serale, almeno così lui stesso ha detto i suoi compagni e proprio per tirarlo su la sua insegnante lo ha coccolato un po’ ieri pomeriggio facendo sorridere il popolo dei social, ma sarà davvero così facile? Sembra proprio che le cose non andranno così e che oggi pomeriggio toccherà a Rudy Zerbi dare a Luca il colpo di grazia ad un passo dal serale che andrà in onda domani pomeriggio ma che è stato già registrato ieri pomeriggio con novità importanti.

Amici 2021 serale/ Anticipazioni ed eliminato registrazione 10 aprile: cambia tutto!

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano nuovo scontro ad Amici 2021?

Dall’altro lato torneremo a parlare del ballo e di quelle che saranno le sfide di domani perché mentre Alessandra Celentano continua a spingere in modo tale da mettere in cattiva luce le “sue rivali”, dall’altra parte c’è Lorella Cuccarini che pensa allo spettacolo e che per questo ha deciso di mettere insieme ballo e canto, ancora una volta, per i suoi ragazzi e chi si scontrerà con loro. Cos’altro scopriremo nel pomeridiano di oggi? Amici 2021 tornerà in onda alle 16.10 circa su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1 portando a galla le ultime novità e sfide in vista del serale di domani sera.

