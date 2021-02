Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 9 febbraio: Samuele in crisi?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 9 febbraio

Amici 2021 tornerà oggi pomeriggio con un’altra doppia puntata che raccoglierà le briglie dei ragazzi proprio nel momento in cui le luci del pomeridiano di sabato si spengono e loro sono chiamati a rientrare nelle casette facendo i conti con tutto quello che è successo. In primis toccherà al fatto che il pomeridiano ha spinto Leonardo al limite per via delle continue illazioni e parole di Rudy Zerbi ma alla fine sembra proprio che mentre lui dovrà affrontare il suo destino che potrebbe portarlo ad una sfida o, addirittura, a lasciare il suo banco come è successo ad Arianna, gli altri scopriranno da oggi il loro destino. Molti sono pronti a mettersi in gioco con nuove esibizioni da fare sabato pomeriggio mentre altri ancora non riescono ancora a mettersi in gioco al 100% come invece ha fatto Martina.

Samuele in crisi?

Proprio tra i ballerini di Amici 2021 potrebbero esserci nuove polemiche visto che proprio Samuele nei giorni scorsi si è lamentato molto per la coreografia che Veronica Peparini le ha assegnato e i risultati non sono stati ottimi, anzi. Alessandra Celentano ha avanzato dei dubbi sul ballerino parlando dei giudizi che aveva scritto su di lui quando lo vide per la prima volta. Il fatto che non riesca a brillare anche nelle coreografie o nei pezzi indicati da altri potrebbe metterlo a rischio nella scuola e la Celentano non ha dubbi, guardandolo sabato si è annoiato. Forse per lui il percorso non sarà così semplice come in molti avevano pensato? Lo scopriremo solo nelle prossime ore scoprendo cosa è successo al suo ritorno nella scuola.



