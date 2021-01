Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntate oggi, 8 gennaio: ancora scontri nel team di Arisa

Amici 2021, anticipazioni puntate oggi, 8 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 e poi su Italia1 con due pomeridiani che sicuramente spianeranno la strada a quello che succederà domani. La nuova puntata di Amici 20 ripartirà da quello che è successo ieri a cominciare proprio dal team di Arisa che sembra ormai essere allo sbando. Le bugie dette da Arianna non sono piaciute ai suoi compagni di avventura ovvero Raffaele e Kika e mentre il pomeridiano del sabato si avvicina e loro non hanno ancora un nome da fare per la sfida, lei continua a dividere il pubblico del programma convinto che sia ancora nella scuola ma non certo per le sue capacità artistiche. Le cose cambieranno domani? Le anticipazioni di Amici 20 rivelano che alla fine Arisa non farà un nome e che tutti e tre i suoi ragazzi finiranno in sfida con tutto quello che questo significherà.

Samuele protagonista ad Amici 20 ed. 2021

Dall’altra parte ci sono i ballerini di Amici 2021 e, in particolare, Samuele. Una volta erano i cantanti ad attirare l’attenzione con la loro capacità di mettere insieme canzoni e musiche ma non era mai successo che ci fosse un ballerino pronto a fare il coreografo già alla sua età condividendo tutto con i suoi compagni di viaggio scegliendo i suoi compagni per le tre coreografie che domani dovrà portare sul palco tra bullismo e divertimento. Cosa ne sarà di lui una volta finito questo primo percorso ad Amici 20 in vista della cosa al serale e a quello che succederà in prima serata?



