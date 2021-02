Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni registrazione oggi, 12 febbraio: Martina eliminata?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni registrazione oggi, 12 febbraio

Amici 2021 torna in onda oggi, 12 febbraio, con un altro doppio pomeridiano in cui sentiremo ancora parlare di tutto quello che anticiperà la puntata di sabato. Proprio nel pomeriggio di oggi i fan non solo avranno modo di vedere i loro beniamini prima su Canale5 e poi su Italia1, ma anche di mettere insieme quelle che sono le anticipazioni di questa registrazione che andrà in onda domani pomeriggio su Canale5. I punti in sospeso sono davvero tanti a cominciare da Leonardo, che abbiamo lasciato in balia dei dubbi e delle parole di Rudy Zerbi ma anche Martina. La bella ballerina sarda sta ricevendo una serie di critiche e di problemi che la stanno mandando in crisi. La sarda ha avuto modo di sfogarsi con Aka7even che era addirittura disposto ad affrontare lui la sfida con Serena proprio per risparmiare la sua fidanzatina ma la proposta è stata bocciata e la prima a dire no è stata proprio Anna Pettinelli.

Martina eliminata ad Amici 2021?

Questo però non basta a Martina che vede Serena molto più pronta e preparata ma anche spesso ricoperta di complimenti, forse sarà lei ad uscire sabato pomeriggio da Amici 2021 oppure riuscirà a salvarsi? Umberto l’ha un po’ ammonita perché rea di essere spenta e un po’ priva di emozioni ma lei continua ad ammettere che non ha modo di sbloccarsi perché pensa sempre alla sfida e anche alla sua bravura. Forse è davvero un nemico troppo ostico per lei e adesso potrebbe fare davvero i conti con la sua uscita di scena dopo lo scontro di sabato, l’ultima parola toccherà proprio al giudice esterno presente in studio.



