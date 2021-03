Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 18 marzo: Raffaele eliminato?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni registrazione oggi, 18 marzo

Tutto è pronto per la prima registrazione del serale di Amici 2021 che andrà in scena oggi pomeriggio anticipando così tutto quello che vedremo sabato 20 marzo in prima serata. Prenderà ufficialmente il via proprio tra due giorni l’ultima fase del programma e tutto è già pronto per partire alla grande con una doppia o, addirittura, una tripla eliminazione, stando a quanto annunciato da Maria de Filippi nelle scorse ore in una serie di daytime. I ragazzi arriveranno sul palco divisi in tre squadre affidate a coppie di professori (Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini, Pettinelli-Peparini) mettendosi in gioco con una serie di esibizioni, di sfide e di guanti di sfida che porteranno i ragazzi a rimanere sempre meno fino alla vittoria finale. A chi toccherà uscire oggi? In bilico ci sono già Martina per il ballo e Raffaele per il canto, entrambi sono stati criticati, lei da Alessandra Celentano e lui da Anna Pettinelli.

Amici 2021 oggi 18 marzo non va in onda, perchè?/ Omaggio alle vittime del covid

Raffaele eliminato?

I due sono stati indicati dai professori rivali in quanto punto debole dell’anello e quindi si sono detti pronti ad attaccare. A giudicare i ragazzi di Amici 2021 ci penseranno tre giudici esterni, non ancora annunciati, mentre non ci saranno coach ad accompagnare e seguire i ragazzi. La registrazione dovrebbe iniziare già nel primo pomeriggio ma al momento non conosciamo ospiti e volti noti di questa prima puntata anche se nei giorni scorsi si è parlato di un esordio con Sabrina Ferilli. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando verranno via via a galla le anticipazioni del serale di sabato salvo volersi proteggere da spoiler indesiderati, questo è ovvio.

