Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 19 febbraio: Martina eliminata?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni registrazione oggi, 19 febbraio

Tutto è pronto per la nuova registrazione di Amici 2021. L’edizione 20 del talent show di Maria de Filippi entra nel vivo dopo l’annuncio che il serale è alle porte e che tutti, potenzialmente, ci arriveranno. Lo scoglio tra i ragazzi di questa edizione e il grande palco del prime time di Canale5 è il giudizio dei professori. Rudy Zerbi e gli altri si sono già pronunciati con i loro voti rispetto ai protagonisti del programma e le classifiche che ne sono venute fuori non lasciano bene sperare per alcuni di loro, soprattutto quelli che, come Martina e Trancredi, non raggiungono nemmeno la sufficienza. Cosa ne sarà di loro nella nuova registrazione che andrà in scena proprio oggi pomeriggio in quel di Roma? I due temono il peggio e anche i loro compagni sono pronti ad affrontare sfide ed esami per riuscire a non perdere il banco e, quindi, l’occasione di arrivare al serale, ma sarà davvero così facile?

Martina eliminata nella registrazione di oggi?

Amici 2021 tornerà oggi pomeriggio in studio per una nuova registrazione ma poi sarà anche in onda su Canale5 dalle 16.10 circa e poi su Italia1 dalle 19.00. Ieri è toccato a Lorella Cuccarini fare un discorsetto ai suoi ballerini, oggi sarà la volta dei cantanti e, in particolare, a quelli di Arisa? La cantate presto potrebbe lasciare il suo posto in vista del suo impegno a Sanremo e quindi questa potrebbe essere una delle ultime volte che la vedremo nel talent show, dirà qualcosa ai suoi prima di andare via oppure toccherà a qualcuno prendere il suo posto?



