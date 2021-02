Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 26 febbraio: chi sarà espulso?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni registrazione oggi, 26 febbraio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo parlare dei ragazzi dopo il provvedimento disciplinare preso ieri nei confronti di alcuni di loro. Il programma andrà in scena prima su Canale5 intorno alle 16.10 e poi anche su Italia1 intorno alle 19.00. Come se non bastasse, il talent show di Maria de Filippi tornerà anche in studio per una nuova registrazione del pomeridiano che vedremo domani pomeriggio e che potrebbe segnare l’uscita di scena di alcuni di loro alla luce di quanto è accaduto. In molti sono finiti sotto accusa per via dei loro professori ma ben quattro sono in lacrime e sconvolti per il provvedimento disciplinare attuato ieri in seguito alle pulizie mancate in casa e al disordine che continua a vedersi in giro. A fare i nomi dei ragazzi a cui sospendere la maglia senza la possibilità di prendere parte attiva alla scuola e di esibirsi sabato sono Aka7Even, Ibla, Alessandro ed Enula. Qualcuno di loro uscirà per via di quello che è successo?

Martina ancora in crisi, lascerà Amici 2021?

Dall’altra parte abbiamo ancora Martina e Tancredi in crisi. La prima, ballerina, è stata messa in discussione dalla sua stessa insegnante per via del suo comportamento durante le prove generali la scorsa settimana ma adesso per lei tutto potrebbe cambiare. La sarda ha ancora un posto nella scuola o dovrà andare via proprio nella registrazione di Amici 2021 in scena oggi pomeriggio? Anche per il cantante non è andata meglio e adesso rischia seriamente di dover lasciare la scuola per via del poco interesse ottenuto sia presso i giudici che verso il pubblico.



