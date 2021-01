Amici 2021 Ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 29 gennaio: Arianna eliminata?

Amici 2021 Ed. 20, anticipazioni registrazione oggi, 29 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con un altro doppio pomeridiano ad un passo dalla messa in onda di domani ma l’attenzione di tutti è ben piazzata su un altro momento clou della giornata, la registrazione della nuova puntata. Maria de Filippi tornerà in studio oggi con tutti i protagonisti del programma e dopo una settimana un po’ complicata. Evandro e Arianna sono di nuovo a rischio perché entrambi sono stati messi in sfida e se il primo è finito nel mirino di Arisa, che ha ascoltato qualcuno di molto più interessante ai provini, la seconda, manco a dirlo, è sempre in balia dei gusti e dei giudizi del suo ex professore, Rudy Zerbi. A complicare le cose ci ha pensato proprio il conflitto tra quest’ultimo ed Arisa che nelle ultime ore ha fatto venire a galla la voglia della neo prof di lasciare il programma.

Arisa lascia Amici 2021?

Sicuramente si trattava di un appello divertente fatto a Maria de Filippi ma mai dire mai quando si tratta di Arisa soprattutto perché presto dovrà fare i conti con la preparazione per Sanremo, se la kermesse sarà confermata. E poi? La registrazione di Amici 2021 potrebbe dare risposte interessanti anche a Lorella Cuccarini e ai suoi ballerini. I tre sono stati chiamati ieri in sala per essere avvisati del fatto che avranno modo di lavorare con tre diversi coreografi come se si trattasse di una sorta di esame intermedio. Toccherà ai tre poi dire sabato in puntata (e quindi nella registrazione di oggi) se i ballerini sono in grado di andare avanti e sono capaci di prepararsi al meglio superando l’esame oppure no. Siamo sicuri che Martina, Rosa & C. continueranno il loro percorso dopo questo esame o c’è il rischio che uno dei tre esca?



© RIPRODUZIONE RISERVATA