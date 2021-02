Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 5 febbraio: Esa eliminato?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni registrazione oggi, 5 febbraio

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Amici 2021 che andrà in scena oggi pomeriggio, salvo cambiamenti, proprio nello studio romano del programma. Come sempre al timone ci sarà Maria de Filippi pronta a capire come andranno a finire le cose per i ragazzi ancora in gioco ad un passo dall’ultima fase, quella finale. Ancora una volta si parla di sfide e dopo che Arianna ne ha fatto le spese sabato scorso, questa volta potrebbe toccare addirittura ad Esa? Il cantante è finito sotto la lente in questa settimana prima per via di un commento post puntata, che lo ha portato allo scontro con Zerbi, e poi per via di Anna Pettinelli che ha notato il cantautore Aliperti e ha deciso di metterlo in sfida contro Esa. Come finirà adesso per lui?

Samuele in crisi per la coreografia della Peparini ad Amici 2021, riuscirà a conquistare il pubblico?

Dall’altro lato, nella stessa registrazione di Amici 2021, si parlerà nuovamente di Samuele. Il ballerino ha portato sul palco le sue coreografie in cui, spesso, ha coinvolto anche gli altri protagonisti di Amici 2021, ma questa volta Veronica Peparini lo ha voluto mettere a pari degli altri, assegnandogli una coreografia che lo sta letteralmente mandando in crisi. Samuele piange, parla al telefono con la madre dicendo che non vuole fare una figura di m*rda ma il pubblico inveisce contro di lui perché, proprio come gli altri, deve fare anche cose che non sono nelle sue corde, come la sua stessa insegnante gli ha fatto notare. Cosa succederà oggi pomeriggio e cosa vedremo domani?



