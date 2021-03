Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 5 marzo: chi sarà eliminato?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni registrazione oggi, 5 marzo

Siamo orma alla fine della prima settimana di questo mese di marzo e questo significa che presto sentiremo parlare delle prime regole del serale di Amici 2021. Il programma oggi tornerà nella fase “registrazione” ma, intanto, è sbarcato ufficialmente su Amazon prime sia con i pomeridiani che ogni giorno su Canale5 e poi su Italia1 e farà lo stesso anche con quello del sabato. La novità è che ci sarà l’esclusiva, Amici Specials, un momento in cui Maria de Filippi prenderà posto davanti ai suoi ragazzi per farli un po’ raccontare. Il serale però si avvicina e messa da parte la questione “people show” e innamoramenti, cantanti e ballerini dovranno lavorare sodo per ottenere un posto nell’ultima fase. Al momento tutti sono potenzialmente dei concorrenti del serale di Amici 2021 ma dovranno vedersela con i professori che avranno la facoltà di bocciare o mandare avanti ognuno di loro.

Giulia in crisi, è davvero a rischio?

In questi giorni le porte in faccia e le carezze per alcuni di loro non sono mancati ma adesso a finire in crisi sono addirittura dei pezzi da novanta come la ballerina Giulia per alcuni, addirittura, una possibile vincitrice di questa edizione. Dopo aver scavalcato pregiudizi e insicurezze, la ballerina adesso si ritrova in lacrime davanti ai primi segni di cedimento soprattutto riguardo ad alcune classifiche che l’hanno spinta a mettersi in discussione. Come andranno le cose per lei adesso? Le prime novità riguardo al serale potrebbero arrivare oggi pomeriggio quando andrà in scena la registrazione di Amici 2021, la puntata che seguiremo poi sabato pomeriggio su Canale5, almeno in gran parte. Qualcuno di loro sarà costretto ad uscire dopo la bocciatura dei “giudici” esterni di questa settimana?

