Amici 2021, Ed. 20/ Diretta e allievi ammessi al serale: Enula, Sangiovanni e Gaia…

AMICI 2021, ED. 20: ANTICIPAZIONI E DIRETTA 6 MARZO

Il serale di Amici 2021 si avvicina e per gli allievi arriva il momento di conoscere se riusciranno a partecipare o meno. I primi verdetti arriveranno nell’appuntamento con il pomediano di Amici 2021 in onda oggi, sabato 6 marzo, alle 16.10 su canale 5. Quello che condurra Maria De Filippi sarà un appuntamento importantissimo per tre allievi. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo la richiesta di Rudy Zerbi che ha chiesto di eliminare i due cantanti che occupano le ultime posizioni nelle classifiche stilate da Giorgia, J-Ax e Linus, di fronte al disaccordo degli allievi, in particolare di Leonardo Lamacchia, si decide di mandare al serale gli allievi che, nella classifica generale, occupano le prima tre posizioni. La prima a conquistare l’ambitissima maglia è Gaia che occupa il terzo posto. Con lei, conquistano il serale Sangiovanni che è secondo ed Enula che occupa la prima posizione.

AMICI 2021, ED. 20: MARTINA MILIDDI RICONQUISTA LA MAGLIA

Una delle allieve in bilico nella scuola di Amici 2021 è sicuramente la ballerina Martina Miliddi a cui l’insegnante Lorella Cuccarini due settimane fa ha sospeso la maglia non vedendo in lei la voglia e la determinazione di continuare a lavorare per poter affrontare nel migliore dei modi l’eventuale serale. La settimana scorsa, Martina si è presentata davanti alla Cuccarini per provare a riconquistare la maglia senza, tuttavia, riuscirci. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, la ballerina ci riproverà nel corso del pomeridiano di oggi. Al centro del palco, Martina si esibirà sulle note del musical di “Supercalifragilistichespiralidoso” insieme agli altri ballerini. La performance piacerà alla Cuccarini che deciderà di riconsegnarle la maglia.

AMICI 2021, ED. 20: LA CLASSIFICA DEI BALLERINI

Momento importante del pomeriano di Amici 2021 di oggi sarà la classifica che sarà stilata da Giuliano Peparini che, in studio, insieme a Maria De Filippi, annuncerà che non sarà lui il direttore artistico del serale. Peparini, tuttavia, giudicherà i ballerini della scuola stilando una sua personale classifica. Gli allievi che occupano le prime due posizioni accedono direttamente al serale. Al primo posto, per Giuliano Peparini, si piazza Samuele mentre al secondo posto Rosa Di Grazia che, al settimo cielo per il risultato ottenuto si diverte a scherzare con Alessandra Celentano mostrandole la maglia conquistata



