Amici 2021, Ed.20/ Diretta e anticipazioni 9 gennaio: Kika e Riccardo in sfida

AMICI 20, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 9 GENNAIO

Dopo la pausa natalizia, sabato 9 gennaio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Gli allievi della scuola più famosa d’Italia tornano ad esibirsi davanti ai propri insegnanti per difendere il proprio banco. Cosa accadrà nella prima puntata del 2021 del talent show di Maria De Filippi? Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata si aprirà con la presenza di un ospite speciale, Fabrizio Moro, che regalerà al pubblico due dei suoi brani più famosi che, dalle indiscrezioni che stanno circolando sui social, dovrebbero essere “Portami via” e “Il senso di ogni cosa”. In studio non ci sarà Lorella Cuccarini che, positiva al covid, si collegherà dalla propria abitazione per assistere i suoi allievi. Il momento più importante della puntata, però, arriverà con le sfide.

LE SFIDE DI KIKA E RICCARDO AD AMICI 2021

La prima puntata del pomeridiano di Amici 20 del 2021 vedrà al centro dello studio la cantante Kika e il ballerino Riccardo, protagonisti delle sfide del giorno. Kika è stata messa in sfida da Arisa a cui Rudy Zerbi aveva chiesto di scegliere chi mettere in sfida tra Arianna, Raffaele e Kika. Di fronte all’incapacità di Arisa di scegliere, Maria De Filippi passerà la parola a Rudy Zerbi che metterà in fila tutti e tre i cantanti di Arisa che affronteranno la sfida contro la sfidante, pronta a prendere il posto di uno dei tre. Sfida anche per il ballerino Riccardo contro un ragazzo di nome Alessandro. A giudicare la sfida saranno Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Chi vincerà tra i due?

AMICI 20: BRUTTE NOTIZIE PER SANGIOVANNI?

Nella puntata di Amici 2021 del 9 gennaio troveranno spazio anche gli altri allievi della scuola. Sangiovanni dopo aver cantato il brano ‘Lady’, prodotto da Kef , si esibirà nuovamente su richiesta di Rudy Zerbi che chiederà a Maria De Filippi di poter ascoltare sia Sangiovanni che Aka7seven su alcuni lavori che non avevano portato a termine. Se Anna Pettinelli confermerà la maglia ad Aka7seven, lo stesso non accadrà a Sangiovanni a cui Zerbi tratterà la maglia scatenando la reazione dell’allievo. Aka7Seven, poi, riceve la notizia della decisione di Radio 105 di trasmettere il suo brano. Cosa che non accadrà per Evandro. Buone notizie anche per Enula a cui sono interessati due produttori musicali.



