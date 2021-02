Amici 2021, Ed. 20/ Diretta e maglie sospese: Martina ancora in pericolo

Amici 2021, ed. 21: diretta e anticipazioni 27 febbraio

Il pomeridiano di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi, torna in onda oggi, sabato 27 febbraio, con una puntata ricca di sorprese e di emozioni per gli allievi alle prese con esami, provvedimenti disciplinari e classifiche in vista del serale. Al centro della puntata di oggi ci sarà sicuramente Martina Miliddi a cui, la settimana scorsa, la sua insegnante, Lorella Cuccarini, aveva sospeso la maglia non giustificando le sue assenze a lezione e il suo atteggiamento giudicato poco professionale. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nel pomeridiano di oggi, Martina tornerà ad esibirsi sul palco per provare a riconquistare la maglia con un passo a due con Tommaso. Una coreografia che sarà dimostrata prima da Elena D’Amario e Umberto Gaudino e che Martina non eseguirà perfettamente. Lorella Cuccarini le darà comunque una possibilità riconsegnandole la maglia?

Amici 2021, ed. 20: Giorgia ospite per le classifiche dei cantanti

Il serale di Amici 2021 si avvicina e per i cantanti è arrivato il momento di scoprire le classifiche stilate dalle case discografiche e da una grande artista che ha accettato di ascoltare i loro inediti. Nel corso del pomeridiano di oggi di Amici 2021, in studio, ci sarà anche Giorgia che svelerà ai cantanti la propria classifica. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, tra i cantanti che riusciranno a conquistare la fiducia di Giorgia ci sarà Tancredi che occuperà il primo posto nella sua classifica. L’artista, inoltre, premierà anche Enula che occuperà il secondo posto in classifica. Tra gli altri cantanti, invece, vivrà un momento delicato Raffaele che sarà ultimo nella classifica delle case discografiche.

Amici 2021, ed. 20: imbarazzo per Enula

Nel corso della settimana, per un provvedimento disciplinare adottato per lo scarso impegno degli allievi nella pulizia della casa in cui vivino, sono state sospese le maglie Aka7even, Alessandro, Enula e Ibla che hanno preparato da soli le esibizioni di oggi. Alessandro, durante la sua coreografia, come si legge sul Vicolo delle News, darà un bacio ad Enula portando Lorella Cuccarini a fare un’osservazione su tale momento. La cantante non nasconderà il proprio imbarazzo, ma Maria De Filippi cambierà argomento rispettando la sua volontà di non parlarne. Tutti e quattro i ragazzi sospesi si esibiranno dopo essersi preparati da soli riconquistando la fiducia di tutti.



