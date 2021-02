Amici 2021, Ed. 20/ Diretta e sfide: posti illimitati per il serale, Gaia e Serena…

Amici 2021, ed.20: anticipazioni 13 febbraio

Sabato 13 febbraio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Quella che si conclude oggi è stata una settimana intensa per gli allievi, in particolare per Martina e Rosa che, dopo la richiesta di Alessandra Celentano di assegnare un banco d’ufficio alla ballerina Serena, temevano di doversi sfidare per restare nella scuola. Nessuna sfida per loro, tuttavia. La produzione, infatti, ha deciso di assegnare sia a Serena che alla cantante Gaia. Il motivo? Il numero dei posti illimitati per il serale. Durante il pomeridiano di oggi, infatti, Maria De Filippi annuncia che tutti gli allievi potranno partecipare al serale che dovrebbe partire tra quattro settimane non essendoci un numero limitato. Tuttavia, saranno gli insegnanti a decidere chi merita o no l’accesso al serale. Prima delle sfide e degli esami degli allievi, in studio, inoltre, ci saranno come ospiti Rocco Hunt e Ana Mena.

Amici 2021, ed. 20: la sfida di Leonardo Lamacchia

Uno dei momenti più importanti del pomeridiano di Amici 2021 di oggi sarà la doppia sfida di Leonardo Lamacchia a cui Rudy Zerbi, la settimana scorsa, aveva sospeso la maglia dopo l’esibizione sulle note de L’estate addosso. Nel corso della settimana gli ha affidato una sfida con se stesso per aiutarlo a rimuovere quei limiti che gli impediscono di esprimersi totalmente sul palco. Leonardo, infatti, ha confessato di avere un passato da obeso pesando 110 kg. Un peso importante che è poi riuscito a controllare anche se quei kg sono ancora nella sua testa impdendogli di muoversi come vorrebbe sul palco. Nel corso dell’appuntamento di oggi affronterà così la sfida con se stesso sperando di poter recuperare la maglia.

Amici 2021, ed. 20: gelosie in studio per Gaia

L’ingresso nella scuola di Gaia, cantante campana di 19 anni che è entrata per volere di Arisa, ha conquistato le attenzioni degli allievi maschi di Amici 2021. In particolare, ad apprezzare la bellezza di Gaia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, sono Aka7Seven, Sangiovanni e Deddy che, all’interno della scuola, stanno vivendo una storia rispettivamente con Martina, Giulia e Rosa. Nel corso del pomeridiano di Amici 2021 di oggi, Maria De Filippi manderà in onda un filmato mostrando i commenti dei tre cantanti nei confronti di Gaia e scatenando la gelosia delle tre ragazze, in particolare della ballerina Rosa che aveva già fatto una scenata a Deddy nel corso della settimana.



