Amici 2021 Ed. 20/ Diretta ed eliminati 30 gennaio: Arianna in sfida, Tommaso…

Amici 2021, ed.20: diretta e anticipazioni 30 gennaio

Sabato 30 gennaio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Quella di oggi sarà una puntata importantissima per gli allievi della scuola. Il serale si avvicina e i professori continuano a mettere alla prova i cantanti e i ballerini chiamati, ogni settimanale, a difendere la propria maglia. La puntata, dopo l’esibizione dell’ospite che, oggi, sarà MrRain che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Non c’è più musica” e “Fiori di Chernobyl”, entrerà nel vivo con le esibizioni degli allievi. Ad emozionare il pubblico sarà Giulia Stabile a cui è stata affidata, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, un’esibizione in grado di tirare fuori tutta la sua femminilità. Il compito, nel corso della settimana, ha mandato in crisi la ballerina che, tuttavia, dopo essersi esibita, oggi strapperà tantissimi applausi.

La sfida di Arianna Gianfelici

Grande attesa per la sfida di Arianna Gianfelici che, dopo aver vinto le sfide precedenti, nel corso del pomeridiano di oggi di Amici 2021 dovrà affrontare la sfida contro Elisa, su richiesta di Rudy Zerbi, convinto che non meriti il banco all’interno della scuola a causa del suo atteggiamento. A giudicare la sfida sarà un giudice esterno che, dopo aver ascoltato sia Arianna che Elisa su duce cover, darà il proprio verdetto spiazzando Arisa che ha sempre creduto nel talento della cantante, inizialmente ammessa nella scuola come allieva di Rudy Zerbi. Al termine della sfida, Arianna che, nel corso della settimana si era scagliata contro Zerbi per averla messa nuovamente in sfida, dovrà abbandonare la scuola.

Tommaso a rischio

Alessandra Celentano grande protagonista del pomeridiano di Amici 2021 di oggi. Dopo l’ennesimo battibecco con la collega Lorella Cuccarini, rea di evitare, ogni settimana, che i suoi allievi Rosa e Alessandro si esibiscano su una coreografia della maestra Celentano, quest’ultima chiamerà al centro dello studio sei ballerini, rei di essere svogliati e di non rispettare le regole. Verrà così mandato in onda un filmato con l’atteggiamento sbagliato dei ballerini. In particolare, la maestra Celentano accuserà gli alleivi di arrivare sempre in ritardo e di non rispettare le regole. L’insegnante deciderà così di sospendere la maglia a Tommaso esortando la Cuccarini e Veronica Peparini a fare lo stesso con i suoi allievi senza, però, riuscire a convincerle.



