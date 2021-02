Amici 2021 Ed. 20/ Diretta ed eliminato: Evandro ed Esa in sfida, The Kolors ospiti

Amici 2021, ed.20: diretta ed eliminati 6 febbraio

Il pomeridiano di Amici 2021 torna in onda oggi, sabato 6 febbraio, alle 14.10 su canale 5, con una puntata ricca di sfide, esibizioni e polemiche. Maria De Filippi aprirà la puntata riaccogliendo in studio i The Kolors la cui carriera ha spiccato il volo proprio dalla scuola di Amici. Il gruppo di Stash, diventato da poco papà della piccola Grace, presenterà il suo nuovo singolo. Si passerà, così, alle dinamiche che hanno animato la scuola nell’ultima settimana. Occhi puntati su Evandro ed Esa. Il primo aveva avuto dall’insegnante Anna Pettinelli una settimana di tempo per dimostrare il proprio valore e restare nella scuola. Oggi affronterà una sfida ardua che lo metterà seriamente in difficoltà al termine della quale, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrà abbandonare la scuola. Sfida anche per Esa sul quale Anna Pettinelli continua ad avere dei dubbi.

Amici 2021, ed. 20: Leonardo a rischio

Non solo sfide, ma anche esami per poter restare nella scuola di Amici 2021. Nessun problema per Enula e Deddy che conquistano i consensi di Rudy Zerbi, mentre Leonardo, per la prima volta, lascerà qualche dubbio a Rudy Zerbi. Dopo aver ascoltato l’esibizione di Leonardo che, grazie a Tim, si esibisce due volte prima con il suo inedito e poi ‘con “L’estate addosso”, Zerbi decide di non restituirgli la maglia. Il giudizio su Leonardo reste così in sospeso mentre Aka7Seven, nonostante i rimproveri della sua insegnante, Anna Pettinelli, riesce a riconquistare la maglia. Applausi anche per il ballerino Alessandro mentre Samuele, per una coreografia modern, riceve qualche critica da Alessandra Celentano che, tuttavia, conferma il giudizio positivo nei suoi confronti.

Amici 2021, Ed. 20: Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini e Veronica Peparini

Duro scontro tra Alessandra Celentano da una parte e Lorella Cuccarini e Veronica Peparini dall’altra. La Celentano non ha gradito l’atteggiamento delle colleghe che, di fronte alla sua decisione di sospendere la maglia a Tommaso per il non rispetto della disciplina durante le lezioni di danza classica, hanno preferito non adottare lo stesso provvedimento disciplinare. La Cuccarini e la Peparini non si mostrano d’accordo sulla modalità della discussione che, secondo il loro punta di vista, avrebbero dovuto affrontare dietro le quinte. La Celentano, inoltre, di fronte al video di una ballerina, chiede che le venga assegnato, d’ufficio, un banco.



