Amici 2021 ed.20 non va in onda oggi, 5 aprile/ La Cuccarini sbotta: “Basta offese!”

Amici 2021 ed.20 non va in onda oggi, 5 aprile

Amici 2021 oggi non va in onda. Con un annuncio ufficiale arrivato via social la produzione ha fatto sapere che oggi la trasmissione non andrà in onda con il suo pomeridiano né su Canale5 e né su Italia1 rimandando tutto a domani pomeriggio. Sarà solo allora che capiremo cosa è successo in casetta dopo la dolorosa eliminazione di Rosa di Grazia e qual è la prima cosa che ha fatto Deddy ricevuto il responso finale. Le lacrime non sono mancate ma per i ragazzi è già il momento di mettersi a lavoro per il nuovo serale, il quarto che, salvo cambiamenti, sarà registrato giovedì sera e andrà in scena con un’altra doppia eliminazione. Il pubblico continua a sperare che sia Martina la prossima ad uscire soprattutto perché in pochi hanno mandato giù l’eliminazione di Tommaso Stanzani.

Lorella Cuccarini sbotta sui social per le offese ai danni di Rosa e non solo

Amici 2021 ha fatto una vittima illustre sabato sera e i commenti dei fan non sono mancati soprattutto se parliamo di offese ai danni dei giudici e di tutti coloro che sono rimasti ancora nella scuola nonostante il loro poco talento (vedi Martina Miliddi in questo caso). Proprio a queste polemiche ha risposto Lorella Cuccarini dicendosi stufa di leggere queste cose in un lungo post sfogo in cui rilancia: “Ma i gusti, come quelli dei giudici, sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati” e poi ancora: “Leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi è decisamente triste”. Arriverà la pace giovedì sera?

