Amici 2021/ Eliminati e diretta 31 ottobre: Giuseppe Zeno, Nek e Michele Bravi ospiti

Domenica 31 ottobre, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Quello che vedremo oggi è stato registrato il 27 ottobre. Maria De Filippi, con l’intera classe dei professori, condurrà una puntata ricca di ospiti e di sorprese. I protagonisti indiscussi della puntata saranno, come sempre, gli allievi chiamati a difendere il posto nella scuola attraverso esami ed interrogazioni.

Anche oggi, tuttavia, non mancheranno gli ospiti. Dopo l’arrivo a sorpresa in studio di Pio e Amedeo nella scorsa puntata, oggi, nello studio di Amici, arriveranno ben tre beniamini del pubblico. Maria De Filippi, infatti, darà spazio a Giuseppe Zeno che, dopo il successo di “Luce dei tuoi occhi” tornerà in onda con una nuova fiction. Spazio, poi, a due beniamini della musica italiana come Nek e Michele Bravi.

L’appuntamento pomeridiano di Amici 2021 sarà ricco di sfide, ma anche di polemiche. Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate Quelli che tutti vogliono sapere, la puntata si aprirà con LDA che si esibirà sulle note “L’amore che non c’è” del padre Gigi D’Alessio. Un compito che gli è stato assegnato da Rudy Zerbi, ma che non convincerà Anna Pettinelli dando vita ad uno scontro tra i due insegnanti di danza.

Nel corso della puntata da Amici 2021, al centro del palco, arriverà poi Serena per eseguire una coreografia che scatenerà un nuovo scontro tra Raimondo Todaro, insegnante di Serena e Alessandra Celentano. Quest’ultima criticherà il fisico di Serena che si esibirà in coulotte scatenando la durissima reazione di Todaro.

La classifica di Amici 2021 di Nek

I cantanti, dopo essersi sfidati con le cover e gli inediti in una gara giudicata rispettivamente da Ermal Meta e Giorgia, torneranno a sfidarsi nella puntata pomeridiana di Amici 2021 di oggi. Tutti i cantanti della scuola saranno chiamati ad esibirsi su una cover d’amore di cui hanno riscritto un pensiero. A giudicare le varie esibizioni sarà Nek che stilerà una classifica. L’ultimo finirà in sfida.

Giornate di sfide, inoltre, per i ballerini Christian, Mattia e Tommaso. I due ballerini e il cantante tireranno fuori il talento per difendere il proprio posto nella scuola. Tre sfide che non porteranno a nessun addio.

