Amici 2021, eliminati e pagelle/ Sangiovanni ‘ruba’ il palco, Giulia incanta

Si accende sempre più la sfida tra le squadre in gara al serale di Amici 2021. Una, però, continua ad essere più agguerrita delle altre: stiamo parlando del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Sono ancora una volta loro a dare inizio alla sfida, rimanendo coerenti con la strategia di colpire gli elementi più deboli delle altre squadre, cercando di mettere così in evidenza i propri allievi. E se è vero che una sfida è anche questo, schierare quasi sempre Sangiovanni per vincere il ‘punto facile’ potrebbe creare un po’ di dissapore anche nella propria squadra. VOTO 5.

Se Veronica Peparini rimane in disparte rispetto allo scontro con Zerbi-Celentano, la Pettinelli ne è invece particolarmente coinvolta e si lascia colpire dalle stoccate di Rudy. VOTO 5,5. Agguerrite più che mai, invece, Arisa e Lorella Cuccarini, pronte a replicare a tono alle stoccate di Alessandra e Rudy. Finalmente riescono ad infliggere loro anche un colpo sul finale. VOTO 6,5.

Le pagelle degli allievi di Amici 2021

Continuiamo le nostre pagelle del secondo serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata.

SANGIOVANNI – Ormai è chiaro sia il Jolly della sua squadra, schierato ogni qual volta c’è bisogno di vincere un ‘punto facile’. Anche oggi bravo ma non mostra qualcosa di nuovo rispetto alla prima puntata. VOTO 6

SERENA – Se non fosse per i guanti di sfida della Celentano non la vedremmo nel corso del serale. La bravura è comunque innegabile. VOTO 6

TOMMASO – Talento e fisico non mancano al ballerino che speriamo esploda nelle prossime puntate. VOTO 6,5

ENULA – Una sola prova per la cantante che, tuttavia, mostra nulla di nuovo rispetto a ciò che conosciamo. VOTO 6

DEDDY – Riesce ad aggirare l’ostacolo del guanto di sfida ma si ritrova alla fine in ballottaggio (che riesce a scampare). VOTO 5,5

LEONARDO – Coerente nella sua musica, purtroppo non riesce a convincere fino in fondo la giuria che a lui preferisce Aka7even. Di certo la sua strada non si ferma qui. VOTO 6,5

ROSA –Tanta scena nell’unica coreografia esibita in questo secondo serale ma di sostanza non molta. VOTO 5,5

MARTINA – Nonostante le modifiche, il guanto di sfida finisce male. Non esplode questa sera. VOTO 5.

ALESSANDRO –Poche prove ma molto ben esibite e con la solita presenza scenica che lo contraddistingue. VOTO 7

TANCREDI – Il secondo serale è l’occasione per mostrare a tutti di riuscire bene anche nelle cover, missione che centra perfettamente. VOTO 7

RAFFAELE – Lancia il guanto di sfida su Listen ma la sua esibizione risulta piena di errori e poco convincente. Vince per la difficoltà e la vocalità (che non gli manca) ma non è il Raffaele che conosciamo. VOTO 5

IBLA – Il suo percorso al serale di Amici 2021 si è ufficialmente interrotto ma sicuramente non quello nella musica. Due buone esibizioni per lei prima di salutare tutti. VOTO 6.

AKA7EVEN – Nonostante le belle prove esibite sul palco, non centra gli obiettivi e neppure un punto conquista contro Sangiovanni, cosa che lo abbatte visibilmente. Può dare molto di più. VOTO 6

SAMUELE –Toccante e profonda l’esibizione con dedica alla fidanzata. Inutile negarlo: lui è un artista. VOTO 7,5.

GIULIA – Si conferma uno degli elementi più forti di questa esibizione. La coreografia con dedica a Sangiovanni fortissima. VOTO 7,5



