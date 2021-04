Amici 2021, “Fate ballare Giulia Stabile”/ Fan furiosi dopo spoiler del sesto serale

C’è una vera e propria rivolta in atto sul web da parte di tutti i fan di Amici 2021 e di Giulia Stabile in particolar modo. Le anticipazioni del sesto serale, puntata registrata ieri ma che andrà in onda domani, sabato 24 aprile, svelano che la ballerina di Veronica Peparini si esibirà poche volte, cosa, d’altronde, già capitata in tutte le altre puntate.

La squadra di Pettinelli e Peparini è quella che meno viene sfidata (solitamente una sola volta a puntata, le altre due invece sono sempre state finora protagoniste di due manche a puntata). Questo, chiaramente, dà ai suoi componenti una quantità di esibizione minore rispetto agli altri, cosa che sul web ha scatenano una vera e propria polemica. “#datecigiuliastabile” è l’hashtag che campeggia in cima alle tendenze di Twitter nelle ultime ore.

Rivolta del web per Giulia Stabile: “Avrebbe potuto dimostrare tanto in sei puntate!”

“Fate ballare Giulia Stabile”, chiede a gran voce il web dopo l’ennesima puntata in cui la ballerina di Veronica Peparini si è esibita pochissimo. D’altronde è chiaro che sia lei la preferita del pubblico, tant’è che finora è stata l’unica ad aggiudicarsi il premio Tim, pur esibendosi meno degli altri (insieme a Samuele e Aka7even). Da qui la polemica che diventa un vero e proprio appello da parte del pubblico: “Pensando a quanto ha dimostrato Giulia al pomeridiano e quanto avrebbe potuto dimostrare al serale in 6 puntate. Il duro lavoro DEVE essere ripagato.” ha scritto una fan su Twitter. Che conseguenze avrà questa rivolta?

#datecigiuliastabile perchè se rimane dentro, deve tornare con questo sorriso in casetta perchè ha ballato e si è divertita, e non nervosa per essersi esibita mezza volta pic.twitter.com/izLVTwiHrz — ermattodemaria🍀 (@chiamamematto) April 23, 2021





