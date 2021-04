Amici 2021, Fidanzato Francesca Tocca chi è?/ Dopo Raimondo Todaro e Valentin…

Francesca Tocca torna in pista ad Amici 2021. La ballerina ha fatto girare la testa di tutti settimana scorsa apparendo in led in una coreografia latina che ha conquistato il pubblico e i giudici e oggi farà lo stesso. Le anticipazioni rivelano che questa volta la ballerina sarà sul palco per esibirsi sempre in latino prima che lo faccia Martina e non mancheranno applausi e complimenti, ma la domanda rimane: chi è il fidanzato di Francesca Tocca? Al momento non ci sono notizie riguardo a questo piccolo dettaglio anche perché la ballerina ha preso in mano la sua vita rinunciando forse agli uomini e concentrandosi su di lei, sulla sua professione e sulla sua bambina, nata dal matrimonio e dallo storico rapporto con Raimondo Todaro, che proprio nei giorni scorsi ha preso parte al programma come ‘giudice’ speciale dei ballerini.

Chi è il fidanzato di Francesca Tocca quindi? Al momento nessuno. L’ultimo noto è proprio il ballerino ed ex concorrente di Amici 2020, Valentin. Il ballerino di latino ha conquistato la sua maestra tanto da dare il vita ad un vero e proprio caos lo scorso anno perché il gossip è impazzito per i loro balli sensuali e i loro baci sul palco a discapito di quello che allora era ancora, almeno ufficialmente, il marito, Raimondo Todaro. La loro storia è poi finita ufficialmente con tanto di addio e spiegazioni anche via social dal professionista di stanza nel programma di Milly Carlucci.

