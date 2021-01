Amici 2021, Lorella Cuccarini Vs Alessandra Celentano/ “Distruggi psicologicamente..”

Ancora scintille nella scuola di Amici 2021 durante l’appuntamento con il pomeridiano trasmesso il 30 gennaio tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due insegnanti hanno un approccio totalmente diverso con i ragazzi e, dopo l’esibizione di Tommaso su una coregrafia molto complicata e che avrebbero dovuto eseguire anche Rosa e Alessandro, la Celentano punzecchia la collega. “Se dovessi valutare il percorso di Tommaso dall’inizio di questo assolo, dovrei dargli la sufficienza. Siccome devo valutare quello che ho visto, gli do 5, ma gli restituisco la maglia perché non è il suo stile e non ha una base classica e non nascondiamo la testa”, afferma Alessandra Celentano che lancia una frecciatina a Lorella Cuccarini che continua a non far eseguire la coreografia a Rosa e Alessandra. “Non capisco perchè non abbiano ancora eseguito la coreografia. Continui a proteggere Alessandro e Rosa”, afferma la Celentano.

Scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Le parole di Alessandra Celentano non vengono gradite da Lorella Cuccarini. “Sarò libera di comportarmi come voglio. Non vengo a sindacare nel tuo percorso e vorrei che tu non sindacassi nel mio percorso. Io ho un mio percorso e non distruggo psicologicamente i ragazzi”, ribatte decisa la Cuccarini. “Io ho questo pensiero. Proteggi troppo i ragazzi. Tommaso ha affrontato una difficioltà enorme, ma questo non vuol dire distruggere, ma vuol dire far crescere. I ragazzi vanno messi di fronte alla realtà perché devono essere coscienti dei propri limiti”, aggiunge ancora la Celentano convinta che, mettere in difficoltà i ragazzi, sia un modo per farli crescere. Lorella Cuccarini ribadisce che, fino a quando Rosa e Alessandro non saranno pronti, non li farà esibire in pubblico. “Io e te siamo molto diverse. Li proteggi e li nascondi”, dice “Sono tre settimane che facciamo questo teatrino”, conclude la Cuccarini.



