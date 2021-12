Amici 2021 non va in onda, perché?/ Ecco quando torna tv

Anche Amici 2021, da oggi giovedì 23 dicembre, va in vacanza e si ferma per tutto il periodo di natale. L’ultima puntata, infatti, è andata in onda nel day-time di ieri, di fatto segnando l’ultimo appuntamento dell’anno. Anche quella di Domenica 19 dicembre, quindi, è stata l’ultima puntata pomeridiana. A quanto trapela, tuttavia, la vita nella scuola di Amici non si fermerà. Infatti sembra che gli allievi non potranno fare ritorno a casa per trascorrere le feste in famiglia.

Per evitare potenziali rischi di contagio, infatti, i diciassette studenti che compongono la classe di Amici 2021, dovranno restare all’interna della struttura e quindi trascorreranno le feste nella casetta. Non a caso, domenica scorsa, la conduttrice Maria De Filippi ha fatto recapitare diversi regali agli studenti, sapendo che avrebbero passato le prossime due settimane lontani da casa.

Quando torna in onda Amici 2021? Appuntamento fissato per il nuovo anno

Amici 2021 tornerà, con ogni probabilità, ad inizio anno. La prima puntata del day-time dopo le feste andrà in onda lunedì 10 gennaio, mentre per quanto riguarda la puntata pomeridiana è attesa per domenica 16 gennaio. Chiaramente ci potrebbero essere lievi cambi di programmazione, ma in linea di massima questa dovrebbe essere la sorte di Amici. Basterà quindi pazientare qualche giorno prima di rivedere all’opera Alex, Aisha, Lda, Sissi, Luigi, Nicol, Elena, Rea, Albe, Crytical, Christian, Serena, Mattia, Dario, Cristiano, Carola e Cosmary nelle loro sfide. Nel frattempo gli appassionati dei film di natale possono sorridere: al posto di Amici 21, in queste settimane, verranno infatti trasmessi film tematici, in linea con l’atmosfera natalizia.

