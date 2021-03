Amici 2021 oggi 18 marzo non va in onda, perchè?/ Omaggio alle vittime del covid

L’appuntamento con il daytime di Amici 2021 oggi, giovedì 18 marzo, è sospeso. Esattamente come Uomini e Donne, anche Amici non va in onda per omaggiare le vittime del covid. Era il 18 marzo 2020 quando nella città di Bergamo, decine di camion trasportavano le vittime fuori dalla città per essere seppellite altrove. Il 18 marzo è diventato il giorno nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid-19. Per rendere omaggio alle migliaia di persone che hanno perso la vita negli ultimi dodici mesi a causa della pandemia, Maria De Filippi, con il proprio gruppo di lavoro, d’accordo con i vertici Mediaset, ha deciso di sospendere la messa in onda di Amici 2021 nonostante l’imminente inizio del serale. Ad ufficializzare tale decisione sono i profili social di Amici. “Preferiamo fermarci per un giorno, non andare in onda e dedicare questa giornata a noi stessi, alle nostre famiglie, al ricordo di chi non c’è più”, si legge nel comunicato ufficiale.

Amici 2021 torna in onda venerdì 19 marzo

L’appuntamento con Amici 2021 torna venerdì 19 marzo. Il daytime su canale 5 andrà in onda domani alle 16.10, subito dopo l’appuntamento con Uomini e donne. Il daytime su Italia 1, inoltre, tornerà sempre domani, ma alle 19. Oggi, invece, al posto del daytime di Amici, su canale 5, andrà avanti il daytime dell’Isola dei Famosi 2021 con una puntata più lunga del solito mentre al posto del daytime delle 19, su Italia 1, sarà trasmesso un episodio di C.S.I. Miami. Per scoprire, dunque, le prime impressioni delle tre squadre guidate rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, da Arisa e Lorella Cuccarini, sarà necessario aspettare domani quando saranno trasmessi gli ultimi appuntamenti col daytime prima del serale.

