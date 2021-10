Amici 2021, Raimondo Todaro e Francesca Tocca/ “Nostra figlia Jasmine non ha mai creduto alla separazione”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme e per l’occasione Pio e Amedeo hanno messo in scena un matrimonio all’interno del programma in cui i due lavorano, Amici, offrendosi spontaneamente di fare i testimoni di nozze. I due hanno risposto con un bacio appassionato. Francesca e Raimondo sono stati intervistati da Chi e a proposito delle loro “nozze”, la ballerina ha dichiarato: “Alla fine è stato un momento tenero e anche comico”.

Valentin Dumitru attacca Raimondo Todaro dopo bacio a Francesca Tocca?/ "Hai usato…"

Francesca Tocca ha parlato anche del momento in cui lei e Raimondo Todaro si sono ritrovati: “Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. A un certo punto mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a Raimondo”. Anche Raimondo ha commentato il ritorno di fiamma con Francesca dal punto di vista della figlia: “Era l’unica che non ha mai creduto che ci fossimo separati [..] Non ci siamo lasciati malamente, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme. Intanto Jasmine ci guardava con quella faccia come dire: Voi non è che state tanto bene”.

FRANCESCA TOCCA E JASMINE, MOGLIE E FIGLI RAIMONDO TODARO/ "Ora insieme? Decide lei"

Raimondo Todaro e Francesca Tocca nuovamente insieme

Maria De Filippi in questi anni è stata molto vicino a Francesca: “Maria ha fatto ben di più, mi è stata sempre vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei, anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato”. Adesso Francesca e Raimondo lavorano all’interno dello stesso programma e Francesca Tocca ha confessato di essere stata un po’ spaventata all’inizio di questa avventura: “Non per il nostro rapporto. Il fatto è che per me Amici è il mio posto, qui ho il tempo e i miei spazi, per poi tornare a casa dalla mia famiglia”.

Raimondo Todaro "Alessandra Celentano? Mi stuzzica ma..."/ "Ad Amici mi sento a casa"

Ma nonostante le preoccupazioni iniziali sulla condivisione del posto di lavoro la ballerina si è tranquillizzata: “Lui a un ruolo e io un altro, non siamo tutto il giorno insieme e ho scoperto che quando ci incrociamo mi piace”. Anche Raimondo Todaro ha parlato della sua esperienza come insegnante di amici in termini positivi: “Mi sono trovato bene dal primo secondo in cui ho messo piede in studio, mi hanno fatto sentire tutti a casa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA