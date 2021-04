Amici 2021 Serale ed.20/ Anticipazioni registrazione 1 maggio e eliminato: Deddy a rischio?

Amici 2021 serale, chi sarà eliminato nella settima puntata?

La corsa verso la finale di Amici 2021 sta per concludersi. Sabato 1 maggio, in onda su Canale 5 in prima serata, va in onda la settima puntata del serale di Amici che aprirà poi le porte alla semifinale in onda il 9. Anche questa volta la puntata non sarà in diretta ma registrata; la registrazione è prevista per oggi, giovedì 29 aprile e svelerà il nuovo o i nuovi eliminati. La puntata potrebbe infatti avere più di un eliminato proprio in vista del penultimo appuntamento del nove maggio. In finale, infatti, arrivano solitamente solo 4 allievi. ma il gruppo è al momento composto da otto ragazzi, ciò vuol dire che, per arrivare al numero dei finalisti, servirebbero due doppie eliminazioni. Questo, dunque, ci porta a credere che nella registrazione di questa sera saranno due gli allievi a dover abbandonare la gara.

Samuele piange per la fidanzata Claudia ad Amici 2021/ "Ho paura di perderla"

Le prove del serale Amici 2021: sfida tra tutti i cantanti

Ma quali sono le prove previste per il settimo serale di Amici 2021? Anche questa settimana non sono mancati guanti di sfida. Partendo dai cantanti, il primo arrivato è stato quello di Anna Pettinelli per Tancredi, in sfida con Aka7even su una prova a cappella sul brano “Halleluja” volta a dimostrare chi dei due riesce a cantare meglio. Una prova che ha messo in crisi l’allievo di Arisa, che si è detto deciso a rifiutarlo in accordo con la sua coach. Altro guanto quello lanciato da Rudy Zerbi a tutti e 4 i cantanti rimasti in gara: Sangiovanni e Aka7even da una parte e Deddy e Tancredi dall’altra dovranno scrivere una canzone del tutto nuova su una base inedita creata appositamente per loro. Ci sarà, dunque, un vincitore per ogni coppia qualora Zerbi deciderà di schierarle entrambe nelle varie sfide.

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: prova 'al buio' per Giulia..

Amici 2021, le comparate di Stéphane Jarny

Arriviamo allora ai guanti di sfida arrivati per i ballerini di Amici 2021. Il direttore artistico del talent, Stéphane Jarny, ha deciso di mettere alla prova tutti i ballerini in alcune comparate. La prima chiama in causa Samuele, Alessandro e Serena che dovranno preparare una coreografia da soli, basandosi su musica e tematica da lui scelte. A loro il compito di interpretarla a proprio modo, mantenendo lo spirito e il significato di quella mostrata dal professionista e creata dal direttore artistico. La seconda comparata è invece per Giulia, Serena e Alessandro: una coreografia in cui saranno bendati e dovranno dimostrare le capacità di muoversi ‘al buio’ nello spazio in modo coordinato.

LEGGI ANCHE:

DAVIDE FLAUTO/ L'ex allievo di Amici minaccia il suicidio su Facebook? Una frase spaventa i fan, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA