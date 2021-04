Amici 2021 Serale ed.20/ Anticipazioni registrazione 10 aprile e eliminati: Aka7even rischia

Chi saranno gli eliminati di Amici 2021 della quarta puntata del serale del 10 aprile?

Sabato 10 aprile su Italia 1 va in onda la quarta puntata del serale di Amici 2021. Si tratta però di un appuntamento non in diretta, la cui registrazione viene fatta oggi, 8 aprile, nel noto studio di Canale 5. Il gruppo si è già notevolmente ristretto e questa sera perderà altri due elementi, probabilmente con una votazione diversa rispetto a quella fatta nelle precedenti tre puntate.

Nel corso degli ultimi daytime, infatti, è stato chiesto ai ragazzi di palesare le proprie strategie di squadra, svelando i nomi che manderebbero in nomination qualora vincessero contro una delle due squadre rivali. Questo ci ha anticipato che, qualora fosse affidata ai ragazzi la votazione, a rischio per le rispettive squadre sarebbero soprattutto Martina, Serena, Raffaele, Aka7even e Deddy. Effettivamente, stando ai pronostici, i nomi dei due eliminati del quarto serale si nasconderebbero proprio tra questi cinque.

Le prove del serale Amici 2021: Aka7even a rischio contro Raffaele

Ma quali prove dovranno affrontare i ragazzi di Amici 2021 nel corso del quarto serale? Dalle anticipazioni finora a nostra disposizione sappiamo che Aka7even dovrà affrontare una prova piuttosto ardua. Arisa ha lanciato all’allievo di Anna Pettinelli un guanto di sfida contro Raffaele per una prova che non sarà soltanto cantata ma anche ballata. Una sfida che è stata accolta male da Aka7even, comunque pronto a dare il meglio di se. La verità è che questa sera il ragazzo rischia grosso: qualora fosse la squadra Pettinelli-Peparini a perdere potrebbe essere proprio lui l’eliminato, soprattutto a fronte delle prove poco convincenti delle prime tre puntate, durante le quali è stato sempre battuto. In casetta, così come tra i professori, qualcuno ha infatti messo in discussione il suo talento, notando questo suo crollo. Riuscirà a rimettersi in gioco prima che sia troppo tardi?

Quello arrivato ad Aka7even non è l’unico guanto di sfida ad Amici 2021 della settimana. Ora che Rosa non c’è più in casetta, Alessandra Celentano ha puntato Martina e a lei ha spedito la busta nera del guanto di sfida. Dovrà esibirsi contro Serena in un ballo latino che mira a sminuire quanto lei stessa dice di saper fare nella sua materia cardine. Riuscirà a smentire la Celentano? Altro guanto di sfida arrivato poi per Sangiovanni da parte di Arisa che lo mette a confronto con Tancredi. L’allievo di Rudy Zerbi dovrà confrontarsi con un brano dei Queen che andrà riscritto con barre di propria produzione. Riuscirà Sangiovanni a strappare un altro punto agli avversari nel prossimo serale di Amici 2021?



