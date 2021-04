Amici 2021 Serale ed.20/ Anticipazioni registrazione 17 aprile e eliminati: Martina rischia?

Anticipazioni Amici 2021: registrazione quinto serale 17 aprile, chi sarà eliminato?

Oggi, 15 aprile, si registra una nuova puntata del serale Amici 2021 che, come ormai noto, non è dunque in diretta. Sabato sera su Canale 5 andrà in onda il quinto serale e al momento non è ancora chiaro se gli eliminati saranno due o se si continuerà ad eliminare un solo allievo con un ballottaggio finale a tre. In attesa delle anticipazioni che arriveranno in serata e che ci sveleranno le prove, gli esiti delle manche e, dunque, i ragazzi a rischio eliminazione, iniziamo a ricordare quali sono le prove previste per la puntata, tra guanti di sfida accettati e non. È stata una settimana difficile per molti dei ragazzi rimasti in gara, alcuni dei quali sottoposti ad una forte pressione proprio a causa dei numerosi guanti di sfida ricevuti in questi giorni. Andiamo a scoprire quali.

Le prove del serale Amici 2021: Sangiovanni Vs Aka7even e Tancredi

Il gruppo di allievi di Amici 2021 si riduce ma non i guanti di sfida. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, da questo punto di vista, sono sempre i più agguerriti. La maestra di danza classica ha deciso di puntare nuovamente Martina, allieva di Lorella Cuccarini, per una prova definita molto complicata da tutti i ballerini della scuola. Una coreografia, in sfida con Serena, che ha gettato Martina tra lacrime e sconforto ma che sarà dalla Cuccarini rifiutata. Altro guanto di sfida arrivato invece per Raffaele da parte di Rudy Zerbi: dovrà sfidare Deddy con una canzone a sua scelta di Domenico Modugno. I guanti di sfida continuano con quello ricevuto da Aka7even e Tancredi da parte di Rudy Zerbi. Uno dei due, in base alle manche che andranno in scena, sfiderà Sangiovanni sulla canzone “Una donna per amico”.

Amici 2021 serale, guanto di sfida tra prof: Cuccarini-Arisa sfidano Zerbi-Celentano

Non sono finiti qui i guanti di sfida lanciati per il quinto serale di Amici 2021. Dopo la sfida lanciata dalla Celentano a Martina, Lorella Cuccarini ha deciso di rilanciare il guanto, sfidando Serena con la prova scelta dalla Celentano ma contro Alessandro. La maestra accetterà? La vera sorpresa però è arrivata quando è stata recapitata una busta nera a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini e Arisa hanno infatti deciso di lanciare un guanto di sfida non ai loro allievi ma proprio ai due prof. I quattro dovranno sfidarsi su una prova di canto e ballo, ma la Celentano non si è detta disponibile ad accettare. Zerbi però sembra avere un asso nella manica. Cosa accadrà?

