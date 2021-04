Amici 2021 Serale ed.20/ Anticipazioni registrazione 24 aprile e eliminato: Aka7even a rischio?

Amici 2021, chi sarà eliminato nel sesto serale?

Anche il sesto serale Amici 2021 non andrà in onda in diretta. La puntata che vedremo sabato 24 aprile in prima serata su Canale 5 sarà infatti registrata oggi, giovedì 22 aprile. Gli allievi rimasti in gara si preparano dunque a tornare sul palco per una sfida che si preannuncia essere davvero complicata. Il gruppo, infatti, si restringe. Gli allievi che concorrono alla vittoria finale sono, al momento, tre per la squadra di Peparini e Pettinelli (Aka7even, Giulia e Samuele), l’unica a non aver perso finora elementi. Tre sono anche quelli rimasti alla squadra di Arisa e Lorella Cuccarini (Tancredi, Raffaele e Alessandro); e tre sono, infine, quelli della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi (Serena, Deddy e Sangiovanni). Anche in questa sesta puntata ci saranno tre manche e, alla fine di ognuna, un allievo finirà al ballottaggio per l’eliminazione. Uno soltanto verrà eliminato.

Le prove del serale Amici 2021: Alessandro vs Giulia e Samuele

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida per il serale Amici 2021. Grandi protagonisti i ballerini e non per volere della maestra Alessandra Celentano. In questo sesto serale di Amici a lanciare i guanti sono state Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. La prima ha deciso per la prima volta di coinvolgere Giulia in una comparata su diversi stili di ballo con Serena da una parte e Alessandro dall’altra; entrambi hanno accettato la sfida anche se la meno felice della prova è parsa essere proprio Giulia che non ama questo tipo di ‘scontri’. Lorella ha invece chiamato in causa Samuele per una sfida contro Alessandro che la Peparini potrebbe però decidere di non accettare qualora fosse solo un esercizio fisico e non mettesse in risalto la personalità del suo allievo.

Amici 2021 serale, guanto di sfida tra Tancredi e Deddy, Aka7even…

Non sono mancati i guanti di sfida anche per i cantanti di Amici 2021. A ricevere la busta nera questa settimana è stato Tancredi. Rudy Zerbi ha deciso di metterlo a confronto con Deddy su un brano di Ed Sheeran. Niente barre questa volta, perché la vera prova sarà riuscire a mantenere la concentrazione e il tempo quando la musica improvvisamente andrà via e dovranno cantante a cappella. Occhi puntati però su Aka7even. L’allievo di Anna Pettinelli è finito spesso al ballottaggio nelle ultime puntate e finora non è mai riuscito a conquistare un punto per la sua squadra. Questo lo mette inevitabilmente a rischio in questo sesto serale di Amici 2021.

