Amici 2021 serale ed.20/ Anticipazioni registrazione 3 aprile e eliminati: Tommaso, Martina e Rosa a rischio?

Amici 2021 serale, anticipazioni ed eliminato registrazione 1 aprile del terzo serale

Cosa succederà nel terzo serale di Amici 2021? Siamo ad un passo dalla nuova registrazione della terza puntata dell’edizione numero 20 del talent show di Maria de Filippi ed è impossibile chiedersi chi saranno gli eliminati di questa sera. Il programma tornerà con una doppia eliminazione, salvo cambiamenti, e dopo il ballottaggio al cardiopalma di Leonardo ed Aka7even sabato scorso, il pubblico è pronto a tutto, anche a vedere due talenti come Tommaso e Samuele finire con le spalle al muro mentre Martina e Rosa non hanno ancora rischiato di uscire nonostante le loro doti non proprio spiccate. Sarà proprio tra questi quattro ballerini almeno uno degli eliminati di questo terzo serale? Al momento sappiamo che non mancheranno le sfide e i guanti di sfida voluti dagli insegnanti ma, soprattutto, ci sarà bisogno di affrontare minuziosamente la situazione di Tommaso.

Tommaso e Samuele ad Amici 2021 serale sono stati messi alla prova da Lorella Cuccarini che, dopo le critiche di Alessandra Celentano, ha pensato bene di chiedere ai due di esibirsi in una coreografia sensuale. La richiesta ha messo in crisi Tommaso, che si è scontrato con la Celentano e che adesso dovrà decidere se lasciare la squadra oppure no, e anche Samuele che non è di certo un ballerino adatto a questo tipo di coreografia. In suo soccorso è già arrivata Veronica Peparini che gli ha consigliato come affrontare la sfida che gli è stata lanciata, otterrà l’effetto sperato? Sullo sfondo del serale di Amici 20 rimane il canto. Deddy e Aka7Even dovranno entrambi preparare “Million Reasons” di Lady Gaga e dovranno cercare di convincere i professori rendendo unico il pezzo e scrivendo delle barre. Veronica Peparini, dal canto suo, ha lanciato un guanto di sfida sull’improvvisazione mettendo in sfida Samuele e Serena.

A far infuriare Rudy Zerbi (e non solo) ci ha pensato invece Anna Pettinelli. La prof ha lanciato il guanto di sfida al terzo serale di Amici 2021 che metterà contro Sangiovanni e Aka7even e tutti si sono detti contrariati da questa prova, il suo alunno compreso. Rudy Zerbi ha trovato più maturi i due ragazzi che la sua collega che adesso dovrà assumersi la responsabilità di quello che succederà sabato sera quando sentiremo l’esito della prova. La stessa Pettinelli si è spiegata con Luca affermando “sai cantare, ti faccio cantare, perché devi stare lì seduto a guardare?”. Aka7Even dovrà esibirsi sulle note di “Fallin”, canzone scelta dalla prof Anna Pettineli convinta che questa metterà in crisi Sangiovanni che di certo non sa cantare. Come finirà tra loro?

