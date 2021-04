Amici 2021 serale ed.20/ Diretta e eliminati puntata 3 aprile: Deddy e Rosa rischiano

Amici 2021, eliminati, diretta e anticipazioni serale di oggi, 3 aprile

Amici 2021 torna questa sera con il suo nuovo serale. L’appuntamento è fissato alle 21.30 circa su Canale5 con Maria de Filippi al timone insieme ai suoi professori e alle tre squadre in lotta per un posto in finale. I ragazzi ancora in gara sono 13 ovvero 6 cantanti e 7 ballerini, nello specifico i favoriti Sangiovanni e Giulia, e poi anche Deddy, Enula, Tommaso, Serena, Tancredi, Raffaele, Alessandro e le due ballerine martoriate ancora da Alessandra Celentano, Rosa e Martina che nei giorni scorsi anche il pubblico ha piazzato agli ultimi posti nella classifica di gradimento. Ma cosa li attende questa sera? Le anticipazioni rivelano ancora che i ragazzi saranno chiamati a scontrarsi in tre manche a cui darà il via proprio la busta famosa che fino a questo momento ha premiato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, saranno ancora loro ad iniziare? Sembra proprio di sì e questa volta contro le loro antagoniste ovvero la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini.

Chi sono gli eliminati del serale di Amici 2021 del 3 aprile?

Prenderà via da questo scontro epico (con polemiche) il nuovo serale di Amici 2021 che metterà uno contro l’altro i due fidanzati Deddy e Rosa. I due dovranno affrontare una sfida voluta dalle insegnanti e se da una parte ci sarà il cantante pronto a mettere in campo le sue doti, dall’altra toccherà a Rosa sfidarlo con un passo a due al fianco di Alessandro. Il suo fidanzato avrà la meglio ma più tardi i due si troveranno uno contro l’altro nel ballottaggio finale. Le anticipazioni rivelano che toccherà proprio a loro scontrarsi nella prova finale prima di ritirarsi in casetta e scoprire poi chi di loro dovrà lasciare la scuola. In entrambi i casi la coppia è destinata a separarsi tra le lacrime, ma toccherà a Rosa o a Deddy? La ballerina è convinta che non ci siano molte speranze per lei in questo ballottaggio ma i giudici ci hanno già sorpreso una volta, potrebbero farlo ancora visto che il primo eliminato della puntata sarà Tommaso.

La crisi di Aka7even ad Amici 2021

Il serale di Amici 2021 porterà all’apice la crisi di Aka7even. Il cantante in settimana è stato davvero sotto pressione per via di una serie di critiche ricevute sabato scorso e, soprattutto, perché la sua stessa insegnante ha deciso di metterlo alla prova assegnandogli Fallin in modo tale da mettere in mostra le sue doti da cantante e la sua ugola d’oro. L’apice della crisi di Luca andrà in scena proprio questa sera quando il cantante si esibirà in Rapide contro Tancredi finendo per perdere ancora. Rudy Zerbi continua a criticare la sua scrittura, e quindi le sue barre, mentre i giudici lo invitano ad aprirsi di più perché davvero troppo chiuso e, quindi, in un “rapporto conflittuale” con il pubblico.

