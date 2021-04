Amici 2021 serale ed.20/ Diretta e eliminato 24 aprile: Samuele, Deddy e Raffaele rischiano

Amici 2021 Serale: anticipazioni e diretta puntata 24 aprile

Sabato 24 aprile, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la sesta puntata del serale Amici 2021. Dopo l’eliminazione di Martina Miliddi, in gara, ci sono: Aka7Even, Giulia Salemi e Samuele Barbetta della squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini; Deddy, Sangiovanni e Serena Marchese della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi, Raffaele e Alessandro della squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini. A partire dalla puntata in onda questa sera, i professori non dovranno più nominare gli allievi della squadra avversaria contro cui hanno vinto la sfida. Tutti e tre gli allievi della squadra perdente andranno automaticamente al ballottaggio davanti ai giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Ospiti della sesta puntata del serale di Amici 2021 sono Nino Frassica e Annalisa.

Le sfide del sesto serale di Amici 2021, chi sarà eliminato al ballottaggio?

Tre manche per la sesta puntata del serale Amici 2021 al termine delle quali saranno tre gli allievi a rischio eliminazione. La squadra che detterà legge, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che porteranno a casa due vittorie su tre, prima contro la squadra Cuccarini-Arisa e poi contro la squadra Pettinelli-Peparini. Tra gli allievi che vivranno un sesto serale di Amici 2021 tranquillo c’è Aka7Even che, dopo le ultime settimane, porterà a casa un punto per la propria squadra vincendo contro Serena e ricevendo i complimenti di Stefano De Martino. Sarà messo in discussione, invece, Samuele che si esibirà in coppia con Giulia Stabile. La coreografia di coppia porterà Emanuele Filiberto a lanciare una sfida al ballerino invitandolo ad esibirsi da solo per dimostrare la sua forza. Alla fine delle tre manche saranno Samuele, Deddy e Raffaele ad andare al ballottaggio giocarsi così la permanenza ad Amici 2021, chi sarò eliminato questa sera?

Amici 2021, polemiche per Giulia Stabile e Alessandro

Una delle allieve che si esibirà meno durante la sesta puntata del serale di Amici 2021 sarà Giulia Stabile. Gli spoiler hanno così scatenato una dura reazione del web che si è scagliato contro i professori del talent show, rei di non dare possibilità a Giulia di esibirsi. Questa sera, stando agli spoiler, Giulia dovrebbe esibirsi in coppia per sostenere Samuele per poi esibirsi sola in occasione del ballottaggio. Nel corso della puntata ci saranno polemiche anche per l’esibizione di Alessandro che ballerà durante un’esibizione canora di Arisa. Ciò che farà discutere sarà la durata della performance. Non mancheranno i momenti divertenti al serale di Amici come quello dello scherzo di Rudy Zerbi ad Arisa che le farà credere di averle lanciato un guanto di sfida.

