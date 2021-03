Amici 2021 Serale ed.20/ Diretta ed eliminati 2a puntata: Irama ospite

Amici 2021 Serale: anticipazioni e diretta seconda puntata 27 marzo

Sabato 27 marzo, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Amici 2021 serale. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 6.016.000 spettatori pari al 28.73% di share, Maria De Filippi conduce la seconda puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Gaia ed Esa che hanno dovuto rinunciare al sogno di vincere il talent al termine della prima puntata, anche la seconda puntata del serale di Amici 2021 porterà ad una doppia eliminazione al termine di una serata che vedrà tutti i concorrenti in sfide anche molto difficili. L’ospite musicale del secondo appuntamento con il serale di Amici sarà Irama. Il cantante che al Festival di Sanremo 2021 non ha potuto esibirsi live dovendo osservare la quarantena obbligatoria dopo la positività di alcuni collaboratori, si esibisce sulle note de “La genesi del tuo colore”.

Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 26 marzo: Giulia e Martina in crisi

Squadre e giudici della seconda puntata del Serale Amici 2021

La squadra da battere di Amici 2021 resta ancora quella guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che, dopo l’eliminazione di Esa può contare su Tommaso e Serena per il ballo e su Sangiovanni, Enula, Deddy e Leonardo per il canto. La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, dopo aver perso Gaia, questa sera, affronterà le tre sfide con i ballerini Rosa, Martina e Alessandro e i cantanti Ibla, Raffaele, Tancredi. Infine, la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha ancora i tre allievi con cui ha cominciato il serale ovvero i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7Even. Anche questa sera, a giudicare le esibizioni di tutti i concorrenti saranno i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto a cui è affidato il compito di decidere l’allievo da eliminare.

AMICI 2021 SERALE, ELIMINATO/ Anticipazioni registrazione 27 marzo: Tommaso piange...

Amici 2021 serale: le sfide, torna la polemica Martina-Serena

Tre manche per la seconda puntata del serale di Amici 2021 che vedrà schierati i concorrenti in diverse sfide. Come fanno sapere le anticipazioni della registrazioni della puntata in onda stasera e pubblicate dal Vicolo delle News, tra le sfide più interessanti ci sarà quella tra Serena e Martina con relativa polemica tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. L’insegnante di danza classica ha puntato il dito contro la collega, rea di aver accettato il guanto di sfida, ma di aver apportato delle modifiche alla sua coreografia. La Celentano metterà nuovamente in evidenza le carenze tecniche di Martina esaltando il talento di Serena che vincerà la sfida.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo: Rosa in crisi, Serena sbotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA